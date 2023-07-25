В Украине проведут эксперимент с зарплатами: что изменится и кого коснется

Благодаря эксперименту специалисты получат и изучат данные о фонде оплаты труда некоторых граждан, чтобы проанализировать их и сопоставить полученную информацию с реальными потребностями граждан.

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В Украине появится экспериментальный механизм оплаты труда государственных служащих. Сначала эксперимент проверят на выплатах граждан, которые работают в государственных органах и ведомствах. Об этом сказано в правительственным постановлением №734.

Что происходит

Экспериментальный проект предусматривает, что будут введены единые подходы к формированию фонда оплаты труда госслужащих:

в органах государственной власти;

других государственных органах;

аппарате или секретариате, финансируемом из госбюджета.

Благодаря этому специалисты получат и изучат данные о фонде оплаты труда госслужащих в госорганах, чтобы проанализировать их и сопоставить полученную информацию с реальными потребностями граждан.

В ходе эксперимента все надбавки за выслугу лет и ранг госслужащих будут рассчитывать, учитывая стаж госслужбы, который получит лицо, занимающее определенную должность, и ранг госслужащего, который ему присвоят в плановом бюджетном периоде. При этом Фонд оплаты труда будут формировать из расчета предельной численности сотрудников госоргана.

Кого коснется нововведение?

В списке участников экспериментального проекта есть 40 ведомств и госорганов:

Министерство образования;

Минагрополитики;

Минветеранов;

Министерство энергетики;

Минмолодежьспорт;

Министерство соцполитики;

Харьковская областная государственная (военная) администрация;

межрегиональные управления Нацгосслужбы;

районные государственные (военные) администрации.

Тем временем в Украине для работодателей, которые без видимых на то причин задерживают зарплаты своим сотрудникам или вовсе их не выплачивают, ссылаясь на войну, хотят ввести новые наказания. Так, в законопроекте №9510, зарегистрированном 19 июля в Верховной Раде Украины, предлагается разрешить работнику временно не выполнять свои обязанности, если выплаты по зарплате превышают срок в 15 календарных дней. Подробно об этом Фокус рассказывал в материале: "Работодателям будет не сладко: в Украине хотят усилить ответственность за задержки зарплат".

Также напомним, что происходит с рынком труда в Украине в 2023 году на фоне войны.