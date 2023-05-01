В будущем может быть еще хуже: более 7 млн украинцев за чертой бедности, — The Guardian

По информации журналистов, наиболее остро бедность ощущается в сельской местности. Вопрос трудоустройства сейчас один из самых сложных, многие украинцы вынуждены соглашаться работать за гроши.

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За минувший год уровень бедности в Украине вырос с 5,5% до 24%, и сейчас за чертой бедности оказалось более 7,1 миллиона человек. Об этом сообщается в недавнем отчете Всемирного банка, сообщает издание The Guardian.

В Украине существенно подорожали цены на продукты питания, топливо и многие другие вещи.

Наиболее сильно последствия бедности ощущаются в сельской местности. При этом, по словам экономиста Елены Билан, ситуация могла стать еще хуже, если бы Украина не получала огромные пакеты финансовой поддержки от международного сообщества.

"Мы наблюдаем падение ВВП на 30% преимущественно потому, что Украина экспортирует 80% своих товаров через порты, к которым у нее сейчас нет доступа. У нас была инфляция в 26% – опять же, что могло быть и хуже – но зарплаты людей также остались неизменными, а валюта обесценилась по отношению к доллару на 20%", — объяснила она.

Наиболее проблемным в этой ситуации, по словам Билан, остается вопрос трудоустройства. Многие люди, которые остались без работы после полномасштабного вторжения РФ, согласны работать за гроши.

Издание приводит в пример город Ирпень неподалеку от Киева, который сильно пострадал в первые дни войны от российской агрессии. Сейчас, когда наземная война отступила от Ирпеня, экономические последствия конфликта все еще остро ощущаются в городе, население которого увеличилось за счет внутренне перемещенных лиц, спасающихся от линии фронта на юге и востоке.

По словам регионального директора ведомства в Восточной Европе Арупа Банерджи, учитывая, что безработица неофициально составляет 36%, а инфляция достигла 26,6% в конце 2022 года, в будущем еще больше украинцев может оказаться за чертой бедности.

Напомним, в конце апреля, по словам нардепа Галины Третьяковой, за минувший год в Украине коэффициент бедности в Украине вырос с 5,5% до 20,2%, то есть в 3,7 раза.

По информации Программы развития ООН от середины марта 2023 года, девять из 10 украинцев могут столкнуться с бедностью и крайней экономической уязвимостью, если война затянется в течение следующего года.