У майбутньому може бути ще гірше: понад 7 млн українців за межею бідності, — The Guardian

За інформацією журналістів, найгостріше бідність відчувається у сільській місцевості. Питання працевлаштування зараз одне з найскладніших, багато українців змушені погоджуватися працювати за гроші.

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За минулий рік рівень бідності в Україні зріс з 5,5% до 24%, і зараз за межею бідності опинилося понад 7,1 мільйонів людей. Про це повідомляється у нещодавньому звіті Світового банку, повідомляє видання The Guardian.

В Україні суттєво подорожчали ціни на продукти харчування, паливо та багато інших речей.

Найбільше наслідки бідності відчуваються у сільській місцевості. При цьому, за словами економістки Олени Білан, ситуація могла стати ще гіршою, якби Україна не отримувала величезних пакетів фінансової підтримки від міжнародної спільноти.

"Ми спостерігаємо падіння ВВП на 30% переважно тому, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких вона зараз не має доступу. У нас була інфляція 26% — знову ж таки, що могло бути і гірше — але зарплати людей також залишилися незмінними, а валюта знецінилася по відношенню до долара на 20%", — пояснила вона.

Найбільш проблемним у цій ситуації, за словами Білан, залишається питання працевлаштування. Багато людей, які залишилися без роботи після повномасштабного вторгнення РФ, згодні працювати за гроші.

Видання наводить як приклад місто Ірпінь неподалік Києва, який сильно постраждав у перші дні війни від російської агресії. Зараз, коли наземна війна відступила від Ірпеня, економічні наслідки конфлікту все ще гостро відчуваються у місті, населення якого збільшилось за рахунок внутрішньо переміщених осіб, які рятуються від лінії фронту на півдні та сході.

За словами регіонального директора відомства у Східній Європі Арупа Банерджі, з огляду на те, що безробіття неофіційно становить 36%, а інфляція досягла 26,6% наприкінці 2022 року, в майбутньому ще більше українців може опинитися за межею бідності.

Нагадаємо, наприкінці квітня, за словами нардепки Галини Третьякової, за минулий рік в Україні коефіцієнт бідності в Україні зріс з 5,5% до 20,2%, тобто у 3,7 рази.

За інформацією Програми розвитку ООН від середини березня 2023 року, дев'ять з 10 українців можуть зіткнутися з бідністю та крайньою економічною вразливістю, якщо війна затягнеться протягом наступного року.