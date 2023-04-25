За час війни коефіцієнт бідності в Україні збільшився майже в 4 рази, — Рада.

За словами нардепки Галини Третьякової, масовий виїзд громадян із країни призвів до того, що зараз майже кожен третій — пенсіонер.

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За минулий 2022 рік коефіцієнт бідності в Україні зріс із 5,5% до 20,2%, тобто у 3,7 раза. Про це повідомили у пресслужбі Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Зростання коефіцієнта бідності та падіння рівня доходів громадян у парламенті назвали одні з головних викликів війни, з якими зіткнулася Україна.

У ВР також зазначили, що потужні демографічні та міграційні процеси призвели до того, що майже кожен третій українець є пенсіонером. У зв'язку з цим постає питання щодо фінансування солідарної пенсійної системи та необхідності проведення пенсійної реформи в Україні.

Крім того, серед військових викликів для України у парламенті виділили швидке створення концепції повоєнної адаптації демобілізованих військовослужбовців до мирного життя. Така адаптація має містити алгоритм працевлаштування осіб з інвалідністю.

За словами голови парламентського комітету Галини Третьякової, всі ці виклики у Києві сподіваються вирішити за допомогою програми Ради Європи.

"Я вдячна Сюзанні Мнацаканян [керівниця проєкту Ради Європи "Посилення соціального захисту в Україні], яка три роки нас супроводжує у цих процесах. Як результат — у грудні 2022 року було представлено концепцію Соціального кодексу України, яка могла б перезавантажити застаріле радянське законодавство та кодифікувати понад 120 законів щодо соціального піклування та захисту в Україні", — розповіла Третьякова.

Нагадаємо, 24 квітня міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін розробив п'ять головних складових, на яких базуватиметься післявоєнна економіка країни. Україна, як розповіли в Мінекономіки, хоче якнайшвидше стати повноправним учасником Європейського Союзу, тому всі повоєнні реформи будуть спрямовані на подальшу інтеграцію.

Раніше, 21 квітня, повідомлялося, що пенсійний фонд України (ПФУ) та Міністерство фінансів розпочали процедуру перевірки одержувачів соціальних виплат, зокрема й пенсіонерів.