Що буде з Україною після війни: у Кабміні розповіли, як і чому зміниться економіка

Україна, як запевняють у Мінекономіки, хоче якнайшвидше стати повноправним учасником Європейського Союзу, тому всі повоєнні реформи будуть спрямовані на подальшу інтеграцію.

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Український уряд розробив п'ять головних складників, на яких базуватиметься післявоєнна економіка країни. Про це 24 квітня 2023 року заявила міністриня економіки Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба Кабміну України.

Так, за її словами, Україна має бути з потужною економікою, щоб якнайшвидше стати повноправним членом Європейського Союзу. Юлія Свириденко розповіла про п'ять складників, на яких у майбутньому базуватиметься економіка нашої країни. Це:

енергетична незалежність;

Україна — гарант світової продовольчої безпеки;

розвиток військово-промислового комплексу (Україна як спонсор європейської безпеки);

гуманітарне розмінування;

сильна IT-галузь, зокрема, у державних послугах і розвиток людського капіталу.

"Статус кандидата в ЄС для України був потужним сигналом солідарності європейської спільноти у нашій боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. Щоб забезпечити нашу та європейську безпеку, Україна повинна мати стійку потужну економіку. Для цього ми маємо провести реформи, щоб запровадити структурні зміни в економіці", — зазначила Юлія Свириденко.

Зазначимо, що 18 квітня 2023 року голова Кабінету міністрів Денис Шмигаль розповів про нову економічну модель України, яка буде створена після перемоги у війні з Росією. За словами прем'єр-міністра, уряд планує зосередитися на десяти ключових напрямках та реформах. А саме:

створення нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи;

на реформі сектору цивільної безпеки;

на оновлення політики щодо ветеранів;

на реформі енергетики з упором на енергонезалежність та модернізацію;

на відновленні;

на масштабній соціальній реформі;

на підтримці бізнесу;

на подальшій реформі освіти;

на реформі митниці;

на реформі системи державного управління.

До речі, за наступні 10 років українська влада планує витратити 750 млрд доларів на післявоєнне відновлення країни. З цієї суми 30% мають бути приватні інвестиції.