В Україні розробляють нову економічну модель: як зміниться держава

Уряд продовжує активно співпрацювати з ключовими партнерами України та координує потреби щодо майбутнього відновлення країни з ЄБРР, ЄС та Офісом реформ.

Related video

Кабмін України створить нову економічну модель, у рамках якої держава стане "ресурсним центром Європи". Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 17 квітня 2023 року.

"Скоординували потреби та співробітництво щодо відновлення України з ЄБРР, ЄС та Офісом реформ при Кабінеті Міністрів. Широкомасштабна війна створила нові виклики та нові пріоритети роботи, які змушують переосмислити роль проєкту "Українська архітектура реформ", – зазначив глава уряду.

Денис Шмигаль пояснив, що вся увага уряду буде зосереджена на десяти ключових напрямках та реформах. А саме:

розроблення нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи;

реформа сектору громадянської безпеки;

оновлення політики щодо ветеранів;

реформа енергетики з упором на енергонезалежність та модернізацію;

відновлення;

масштабна соціальна реформа;

підтримка бізнесу;

подальша реформа освіти;

реформа митниці;

реформа системи держуправління.

Нагадаємо, у січні 2023 року у Давосі відбувся економічний форум, учасники якого обговорювали питання післявоєнного відновлення України. У рамках заходу Денис Шмигаль заявив, що основне відшкодування збитків має відбуватися за кошти агресора.

За оцінками прем'єр-міністра, станом на початок року РФ знищила 160 тисяч об'єктів інфраструктури та житлових будинків в Україні. Глава уряду зазначив, що збитки внаслідок руйнувань становлять сотні мільярдів доларів.

Зазначимо, що у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що невідкладні заходи щодо швидкого відновлення країни після війни коштуватимуть приблизно 17 млрд доларів. За ці гроші, за словами лідера держави, можна відремонтувати лікарні, школи та важливу інфраструктуру.

Також повідомлялося, що за наступні 10 років українська влада планує витратити 750 млрд доларів на післявоєнне відновлення країни. З цієї суми 30% мають бути приватні інвестиції.