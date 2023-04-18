В Украине разрабатывают новую экономическую модель: как изменится государство

Правительство продолжает активно сотрудничать с ключевыми партнерами Украины и координирует потребности по будущему восстановлению страны с ЕБРР, ЕС и Офисом реформ.

Related video

Кабмин Украины создаст новую экономическую модель, в рамках которой государство станет "ресурсным центром Европы". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 17 апреля 2023 года.

"Скоординировали потребности и сотрудничество по восстановлению Украины с ЕБРР, ЕС и Офисом реформ при Кабинете Министров. Широкомасштабная война создала новые вызовы и новые приоритеты работы, заставляющие переосмыслить роль проекта "Украинская архитектура реформ", – отметил глава правительства.

Денис Шмыгаль объяснил, что все внимание правительства будет сосредоточено на десяти ключевых направлениях и реформах. А именно:

разработка новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы;

реформа сектора гражданской безопасности;

обновление политики в отношении ветеранов;

реформа энергетики с упором на энергонезависимость и модернизацию;

восстановление;

масштабная социальная реформа;

поддержка бизнеса;

дальнейшая реформа образования;

реформа таможни;

реформа системы госуправления.

Напомним, в январе 2023 года в Давосе состоялся экономический форум, участники которого обсуждали вопрос послевоенного восстановления Украины. В рамках мероприятия Денис Шмыгаль заявил, что основное возмещение ущерба должно происходить за средства агрессора.

По оценкам премьер-министра, по состоянию на начало года РФ уничтожила 160 тысяч объектов инфраструктуры и жилых домов в Украине. Глава правительства отметил, что убытки в результате разрушений составляют сотни миллиардов долларов.

Отметим, что в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что неотложные меры по быстрому восстановлению страны после войны обойдутся примерно в 17 млрд долларов. За эти деньги, по словам лидера государства, можно отремонтировать больницы, школы и важную инфраструктуру.

Также сообщалось, что за следующие 10 лет украинские власти планируют потратить 750 млрд долларов на послевоенное восстановление страны. Из этой суммы 30% должны быть частные инвестиции.