В Украине из-за обстрелов РФ повреждены более половины энергообъектов, — Шмыгаль (видео)
По словам премьера Дениса Шмыгаля, за время войны Россия уничтожила 160 тысяч объектов инфраструктуры и жилых домов. Убытки составляют сотни миллиардов долларов.
Россия уничтожила 160 тысяч объектов инфраструктуры и жилых домов в Украине. Об этом в среду, 18 января, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Россия уже три месяца бомбит энергетическую и гражданскую инфраструктуру нашей страны. В результате таких атак повреждено более половины всех энергообъектов в стране. В целом в Украине сейчас 160 тыс. объектов инфраструктуры и жилых домов, нуждающихся в восстановлении", — рассказал Шмыгаль.
По словам главы Кабмина, убытки в результате разрушений составляют сотни миллиардов долларов. Премьер добавил, что программа восстановления Украины станет крупнейшим проектом со времен Второй мировой войны.
"Программа станет драйвером не только для быстрого роста Украины, но и новым толчком для европейской экономики", — отметил Шмыгаль.
По словам премьера, правительство вместе с международными партнерами, аналитическими центрами и бизнесом разработало первый драфт Плана восстановления. Не дожидаясь завершения войны, в Украине же начали восстанавливать инфраструктуру и жилищный фонд на деоккупированных территориях.
План восстановления Украины: что известно
4 июля украинская делегация представила на инвестиционной конференции в швейцарском Лугано план восстановления Украины после полномасштабной войны с Россией.
План рассчитан на ближайшие 10 лет, в ходе которых украинское руководство рассчитывает реализовать 850 проектов. Стратегия предусматривает ежегодный рост уровня ВВП Украины на 7%.
Для восстановления страны авторы плана планируют привлечь около $750 млрд инвестиций, которые будут освоены национальными программами:
- основы восстановления: укрепление институционной способности — $100 тысяч
- основы восстановления: цифровое государство — $100 тысяч
- укрепление обороны и безопасности Украины — $50 млрд
- стремление к интеграции в ЕС — $1 млрд
- возобновление чистой и защищенной среды — $20 млрд
- энергетическая независимость и зеленый курс — $130 млрд
- улучшение финансовой среды — $5 млрд
- обеспечение конкурентного доступа к капиталу — $75 млрд
- обеспечение макрофинансовой стабильности — $60-80 млрд
- развитие секторов экономики с добавленной стоимостью — $50 млрд
- расширение и интеграциял логистики с ЕС — $120-160 млрд
- восстановление и модернизация жилья/инфраструктуры регионов — $150-250 млрд
- восстановление и модернизация социальной инфраструктуры — $35 млрд
- развитие системы образования — $5 млрд
- модернизация системы здравоохранения — $5 млрд
- развитие культуры и спорта — $20 млрд
- обеспечение эффективной соцполитики — $7 млрд
Напомним, 17 января премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что в результате вражеских атак 14 января были повреждены 9 блоков ТЭС, 3 магистральные подстанции и воздушная линия.