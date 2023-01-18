Энергосистема выстояла: украинцам рассказали о повреждениях инфраструктуры в ходе обстрелов

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинская энергосистема, несмотря на новые повреждения, осталась целостной и управляемой. Специалисты уже ремонтируют поврежденные объекты. Также власти работают над тем, чтобы Украина получила еще больше генераторов, трансформаторов и другого оборудования.

Related video

Российская ракетная атака в субботу, 14 января, навредила украинской энергосистеме. В частности, в результате вражеских атак были повреждены 9 блоков ТЭС, 3 магистральные подстанции и воздушная линия, сообщил во вторник, 17 января, премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме. Что заставляет каждый день, начиная с 15 января, применять аварийные отключения", – объяснил премьер.

При этом, как отметил чиновник, энергосистема осталась целостной и управляемой. Поврежденные объекты уже ремонтируют, работы проводятся в круглосуточном режиме.

"Каждый день работаем над тем, чтобы в Украину поступало больше генераторов, трансформаторов и другого оборудования для ликвидации повреждений", – подчеркнул премьер-министр.

Так, например, за деньги Фонда поддержки энергетики правительство планируют купить энергооборудование на сумму более 100 млн евро.

Ракетный удар по жилому дому в Днепре

Фокус уже писал, что во время атаки 14 января одна из российских ракет попала по многоэтажке в Днепре, в результате чего произошло обрушение здания с 9 по 2 этаж. Под завалами оказалось больше ста жителей дома, десятки из них погибли и получили ранения. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в дом в Днепре попала ракета типа Х-22, запущенная из района Курской области.

17 января спасатели заявили о завершении поисково-спасательных работ на месте частично разрушенного 9-этажного здания по улице Победы в Днепре. По состоянию на 13:00 было известно, что спасти удалось 39 человек, из которых 6 детей.

Погибли 44 человека, из них 5 детей. Травмы получили 79 человек, из них 16 детей. Кроме того, ГСЧС получили 47 сообщений о пропавших жильцах дома. 23 из них установлены погибшими, еще 4 человека в момент удара ракеты находились у родственников.

Ранее также сообщалось, что жертв российского удара по жилому многоэтажному дому может быть больше 50 человек. Так, по словам мэра города Бориса Филатова, пропавшими без вести до сих пор числятся еще 20 человек, но шансов на то, что под завалами еще остались живые люди, практически нет.

Также напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицал причастность россиян к трагедии в Днепре. По его словам, ракета попала в жилой дом из-за "работы украинской ПВО".