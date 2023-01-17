"От тел остались фрагменты": жертв удара РФ по жилому дому в Днепре может быть больше 50, — мэр
По словам Бориса Филатова, шансов на то, что под завалами еще остались живые люди, практически нет. Он подчеркнул, что некоторые тела могли быть полностью уничтожены в результате взрыва.
Мэр Днепра Борис Филатов считает, что жертв российского удара по жилому многоэтажному дому 14 января может быть больше 50 человек. Об этом он рассказал в интервью журналисту Василию Голованову.
По словам градоначальника, в настоящее время шансов на то, что под завалами еще остались живые люди, практически нет.
"Шансы найти кого-либо, к сожалению, стремятся к нулю. Во-первых, температура по ночам была минус три, и во-вторых, горело ракетное топливо. От некоторых тел остались просто фрагменты", — рассказал Филатов.
Он отметил, что в настоящее время пропавшими без вести числятся еще 20 человек.
"Мы полностью перетряхиваем мусор для того, чтобы ни один фрагмент тел не пропал, но мне докладывали, что в принципе есть такая вероятность, что некоторые люди в прямом смысле слова просто "испарились", — прокомментировал мэр Днепра.
Однако сотрудники ГСЧС также планируют обследовать крышу дома, поскольку туда могло выкинуть взрывом некоторые тела, добавил он.
"По предварительным оценкам, жертв все-таки будет 50+", — подчеркнул мэр.
Как объяснил Филатов, из тех 44 людей, которые уже объявлены погибшими, тела 20 сейчас нельзя идентифицировать [по данным главы Нацполиции Украины Игоря Клименко невозможно опознать тела 15 человек]. Это будет возможно лишь после проведения ДНК-экспертизы, добавил чиновник.
Напомним, 15 января в эфире телемарафона Борис Филатов предположил, что ВС РФ во время ракетного удара промахнулись и атаковали многоквартирный жилой дом. По словам городского головы, оккупанты могли осуществлять пуск ракеты Х-22 в направлении Приднепровской ТЭС, которая расположена через мост от места прилета.
Пресс-служба руководства города сообщила, что городской совет Днепра выплатит по миллиону гривен каждой семье, пострадавшей в результате разрушения девятиэтажки в жилмассиве "Победа".