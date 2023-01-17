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"От тел остались фрагменты": жертв удара РФ по жилому дому в Днепре может быть больше 50, — мэр

Удар по днепру завалы спасатели
Спасатели обследовали крышу в поисках тел пропавших без вести людей

По словам Бориса Филатова, шансов на то, что под завалами еще остались живые люди, практически нет. Он подчеркнул, что некоторые тела могли быть полностью уничтожены в результате взрыва.

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Мэр Днепра Борис Филатов считает, что жертв российского удара по жилому многоэтажному дому 14 января может быть больше 50 человек. Об этом он рассказал в интервью журналисту Василию Голованову.

По словам градоначальника, в настоящее время шансов на то, что под завалами еще остались живые люди, практически нет.

"Шансы найти кого-либо, к сожалению, стремятся к нулю. Во-первых, температура по ночам была минус три, и во-вторых, горело ракетное топливо. От некоторых тел остались просто фрагменты", — рассказал Филатов.

Он отметил, что в настоящее время пропавшими без вести числятся еще 20 человек.

"Мы полностью перетряхиваем мусор для того, чтобы ни один фрагмент тел не пропал, но мне докладывали, что в принципе есть такая вероятность, что некоторые люди в прямом смысле слова просто "испарились", — прокомментировал мэр Днепра.

Однако сотрудники ГСЧС также планируют обследовать крышу дома, поскольку туда могло выкинуть взрывом некоторые тела, добавил он.

"По предварительным оценкам, жертв все-таки будет 50+", — подчеркнул мэр.

Как объяснил Филатов, из тех 44 людей, которые уже объявлены погибшими, тела 20 сейчас нельзя идентифицировать [по данным главы Нацполиции Украины Игоря Клименко невозможно опознать тела 15 человек]. Это будет возможно лишь после проведения ДНК-экспертизы, добавил чиновник.

Интервью Бориса Филатова о трагедии в Днепре

Напомним, 15 января в эфире телемарафона Борис Филатов предположил, что ВС РФ во время ракетного удара промахнулись и атаковали многоквартирный жилой дом. По словам городского головы, оккупанты могли осуществлять пуск ракеты Х-22 в направлении Приднепровской ТЭС, которая расположена через мост от места прилета.

Пресс-служба руководства города сообщила, что городской совет Днепра выплатит по миллиону гривен каждой семье, пострадавшей в результате разрушения девятиэтажки в жилмассиве "Победа".