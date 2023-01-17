"Від тіл залишилися фрагменти": жертв удару РФ по житловому будинку в Дніпрі може бути понад 50, — мер

За словами Бориса Філатова, шансів на те, що під завалами залишилися живі люди, практично немає. Він наголосив, що деякі тіла могли бути повністю знищені внаслідок вибуху.

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Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що жертв російського удару по житловому багатоповерховому будинку 14 січня може бути понад 50 людей. Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Василю Голованову.

За словами градоначальника, зараз шансів на те, що під завалами ще залишилися живі люди, практично немає.

"Шанси знайти когось, на жаль, прагнуть нуля. По-перше, температура ночами була мінус три, і по-друге, горіло ракетне паливо. Від деяких тіл залишилися просто фрагменти", — розповів Філатов.

Він зазначив, що наразі зниклими безвісти вважаються ще 20 осіб.

"Ми повністю перетрушуємо сміття для того, щоб жоден фрагмент тіл не зник, але мені доповідали, що в принципі є така ймовірність, що деякі люди в прямому розумінні просто "випарувалися", — прокоментував мер Дніпра.

Проте співробітники ДСНС також планують обстежити дах будинку, оскільки туди могло викинути вибухом деякі тіла, додав він.

"За попередніми оцінками, жертв таки буде 50+", — підкреслив мер.

Як пояснив Філатов, із тих 44 людей, які вже оголошені загиблими, тіла 20 зараз не можна ідентифікувати [за даними глави Нацполіції України Ігоря Клименка неможливо впізнати тіла 15 осіб]. Це буде можливо лише після проведення ДНК-експертизи, додав чиновник.

[ + – ] Інтерв'ю Бориса Філатова про трагедію у Дніпрі

Нагадаємо, 15 січня в ефірі телемарафону Борис Філатов припустив, що ЗС РФ під час ракетного удару промахнулась та атакувала багатоквартирний житловий будинок. За словами міського голови, окупанти могли здійснювати пуск ракети Х-22 у напрямку Наддніпрянської ТЕС, яка розташована через міст від місця прильоту.

Пресслужба керівництва міста повідомила, що міська рада Дніпра виплатить по мільйону гривень кожній родині, яка постраждала внаслідок руйнування дев'ятиповерхівки у житловому масиві "Перемога".