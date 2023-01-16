"Косорукі скоти": Філатов назвав можливу ціль росіян під час обстрілу Дніпра (відео)

Придніпровська ТЕС, за словами міського голови обласного центру, розташована через річку від місця прильоту російської надзвукової ракети Х-22.

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ЗС РФ, здійснюючи ракетний удар по Дніпру, могли цілитися у Придніпровську ТЕС. Про це 15 січня в ефірі "Радіо НВ" заявив мер обласного центру Борис Філатов.

Зокрема, він припустив, що російська надзвукова ракета Х-22, яка поцілила у багатоквартирний житловий будинок, мала атакувати Наддніпрянську ТЕС.

В ефірі радіостанції Борис Філатов зазначив, що теплоелектростанція розташована через річку від місця прильоту ворожого снаряда.

"Як версію. можна розглядати, що вони повинні були поцілити у нашу Придніпровську ТЕС. Але ж ви розумієте, що таке Х-22 — це вбивця авіаносців. Ракета, яка стріляє, як кажуть, по площах. Ракета пролетіла повз, залетіла через Дніпро і поцілила у житловий будинок", — продовжив Філатов і назвав "косорукими скотами" російських військовослужбовців, які відповідали за пуск надзвукової ракети Х-22 по Дніпру.

Окремо міський голова припустив, що пошуково-рятувальні роботи на місці прильоту продовжуються, і не виключив, що доведеться демонтувати кілька секцій багатоквартирного будинку, який потрапив під ракетний удар ЗС РФ.

На відео — з 07:40.

[ + – ] ЗС РФ могли завдавати ракетного удару по Придніпровській ТЕС у Дніпрі

Станом на 12:20 16 січня, внаслідок влучення російської ракети Х-22 у житловий будинок в Дніпрі загинули 40 людей, серед яких троє дітей. Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали, а зниклими безвісти вважаються ще 30 громадян.

15 січня також з'явилася інформація, що під завалами багатоквартирного будинку в Дніпрі може бути звільнена з полону захисниця "Азовсталі". Жінка в день обстрілу не вийшла на службу за станом здоров'я, а у квартирі разом із нею перебували ще двоє людей.