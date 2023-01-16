"Косорукие скоты": Филатов назвал возможную цель россиян при обстреле Днепра (видео)

Приднепровская ТЭС, по словам мэра областного центра, расположена через реку от места прилета российской сверхзвуковой ракеты Х-22.

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ВС РФ, осуществляя ракетный удар по Днепру, могли целиться в Приднепровскую ТЭС. Об этом 15 января в эфире "Радио Новое время" заявил мэр областного центра Борис Филатов.

В частности, он предположил, что российская сверхзвуковая ракета Х-22, которая попала в многоквартирный жилой дом, должна была атаковать Приднепровскую ТЭС.

В эфире радиостанции Борис Филатов отметил, что теплоэлектростанция расположена через реку от места прилета вражеского снаряда.

"В качестве версии можно рассматривать, что они должны были попасть в нашу Приднепровскую ТЭС. Но вы же понимаете, что такое Х-22 — это убийца авианосцев. Ракета, стреляющая, как говорится, по площадям. Ракета пролетела мимо, залетела через Днепр и попала в жилой дом", — продолжил Филатов и назвал "косорукими скотами" российских военнослужащих, отвечавших за пуск сверхзвуковой ракеты Х-22 по Днепру.

Отдельно городской голова предположил, что поисково-спасательные работы на месте прилета продолжаются, и не исключил, что придется демонтировать несколько секций многоквартирного дома, попавшего под ракетный удар ВС РФ.

На видео — с 07:40.

[ + – ] ВС РФ могли наносить ракетный удар по Приднепровской ТЭС в Днепре

По состоянию на 12:20 16 января, в результате попадания российской ракеты Х-22 в жилой дом в Днепре погибли 40 человек, среди которых трое детей. Спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы, а без вести пропавшими считаются еще 30 граждан.

15 января также появилась информация, что под завалами многоквартирного дома в Днепре может находиться освобожденная из плена защитница "Азовстали". Женщина в день обстрела осталась не вышла на службу по состоянию здоровья, а в квартире вместе с ней находились еще двое человек.