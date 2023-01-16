Трагедия в Днепре: под завалами дома может быть освобожденная из плена РФ защитница "Азовстали"

Женщина в день ракетного удара должна была отправиться на армейскую службу, но осталась дома из-за ОРВИ. Вместе с мужем они пошли в тероборону в первый день войны, чтобы защищать Мариуполь.

Related video

Под завалами многоэтажки в Днепре, в которую попала ракета ВС РФ, оказалась освобожденная из плена героиня "Азовстали". Об этом сообщила ее дочь Русана Бабкина в Facebook 15 января.

В момент попадания ракеты в доме на Набережной Победы были ее мама, сестра и бабушка. Русана отметила, что в 15:07 говорила с мамой по телефону. Разговор продлился 2 минуты и 5 секунд.

"Выходной день, суббота. Мама должна была быть на службе ВСУ, но осталась дома из-за ОРВИ. Сестра наводила порядок в очередной арендованной квартире, бабушка на кухне только закончила жарить чебуреки", – пишет она.

Русана уточнила, что она находится в Одессе. Ее отец и мать с 24 февраля 2022 года пошли в тероборону, чтобы защищать Мариуполь. Они были на "Азовстале" и покинули завод по приказу командования 17 мая.

[ + – ] В результате атаки россиян в Днепре погибли 36 человек

После этого бойцы попали в российский плен. Мать девушки освободили во время "женского" обмена 17 октября, а отец до сих пор находится в плену.

Сестра Русаны Бабкиной уехала из Харькова 5 марта поездом в Днепр, она жила на микрорайоне Алексеевка, который постоянно обстреливала армия России. Сама девушка вместе с бабушкой 20 марта прошлого года выехала через Новую Ялту в Днепр.

По данным ГСЧС на 16 января на 11:00, в Днепре удалось спасти 39 человек, из них 6 детей. В результате атаки россиян погибли 36 человек, в том числе 2 ребенка. Травмы получили 75 человек, из них 14 детей.

"Получены 46 сообщений о без вести пропавших лицах, из которых пребывание 12 человек установлено, судьба 34 человек выясняется", — сообщили спасатели.

С места прилета ракеты по состоянию на утро вывезли 7400 тонн разрушенных конструкций дома.

Отметим, что в жилой дом в Днепре 14 января могла попасть ракета Х-22, говорили в командовании Воздушных сил ВСУ. Именно в этот день ВС РФ проводили массированный ракетный обстрел Украины.

По данным спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука, приказ об обстреле Днепра выносил командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка России Олег Тимошин.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук утверждал, что у украинских военных нет систем для уничтожения ракет Х-22.