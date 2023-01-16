Трагедія у Дніпрі: під завалами будинку може бути звільнена з полону РФ захисниця "Азовсталі"

Жінка в день ракетного удару мала вирушити на армійську службу, але залишилася вдома через ГРВІ. Разом із чоловіком вони пішли до тероборони в перший день війни, щоб захищати Маріуполь.

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Під завалами багатоповерхівки в Дніпрі, в яку влучила ракета ЗС РФ, опинилась звільнена з полону героїня "Азовсталі". Про це повідомила її дочка Русана Бабкіна у Facebook 15 січня.

У момент влучання ракети в будинку на Набережній Перемоги були її мама, сестра та бабуся. Русана зазначила, що о 15:07 розмовляла з мамою по телефону. Розмова тривала 2 хвилини та 5 секунд.

"Вихідний день, субота. Мама мала бути на службі ЗСУ, але залишилася вдома через ГРВІ. Сестра наводила лад у черговій орендованій квартирі, бабуся на кухні тільки закінчила смажити чебуреки…" — пише вона.

Русана уточнила, що вона знаходиться в Одесі. Її батько та мати з 24 лютого 2022 року пішли до тероборони, щоб захищати Маріуполь. Вони були на "Азовсталі" та залишили завод за наказом командування 17 травня.

[ + – ] Унаслідок атаки росіян у Дніпрі загинули 36 людей

Після цього бійці потрапили в російський полон. Мати дівчини звільнили під час "жіночого" обміну 17 жовтня, а батько досі перебуває у полоні.

Сестра Русани Бабкіної виїхала з Харкова 5 березня потягом до Дніпра, вона жила на мікрорайоні Олексіївка, який постійно обстрілювала армія Росії. Сама дівчина разом із бабусею 20 березня минулого року виїхала через Нову Ялту в Дніпро.

За даними ДСНС станом на 16 січня об 11:00, у Дніпрі вдалося врятувати 39 людей, із них 6 дітей. Унаслідок атаки росіян загинули 36 людей, зокрема 2 дитини. Травми отримали 75 осіб, із них 14 дітей.

"Отримано 46 повідомлень про безвісти зниклих осіб, з яких перебування 12 осіб встановлено, доля 34 осіб з'ясовується", — повідомили рятувальники.

З місця прильоту ракети станом на ранок вивезли 7 400 тонн зруйнованих конструкцій будинку.

Зазначимо, що в житловий будинок у Дніпрі 14 січня могла влучити ракета Х-22, говорили у командуванні Повітряних сил ЗСУ. Саме в цей день ЗС РФ проводили масований ракетний обстріл України.

За даними речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, наказ про обстріл Дніпра виносив командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Росії Олег Тимошин.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук стверджував, що українські військові не мають систем для знищення ракет Х-22.