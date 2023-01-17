44 загиблих: у Дніпрі закінчилися пошукові роботи після влучення ракети (фото)

Зниклими безвісти, за інформацією Нацполіції, є 20 осіб. Експертам також не вдалося ідентифікувати 15 тіл загиблих.

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Підрозділи ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи на місці прильоту російської ракети у Дніпрі. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі озвучив керівник Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару ЗС РФ завершено станом на 13:20 17 січня.

Резніченко зазначив, що співробітники ДСНС та представники комунальних служб протягом 69 годин розбирали завали багатоквартирного будинку у Дніпрі, до якого прилетіла російська ракета.

Згідно з офіційними даними, 44 особи загинули внаслідок обстрілу обласного центру, серед яких п'ятеро дітей.

"Найменшому хлопчику не було й року... Врятовано 39 людей. Пошуково-рятувальна операція завершена", — додав Резніченко у своєму Telegram-каналі.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що внаслідок ракетного удару по Дніпру різні поранення отримали 79 осіб, з яких 16 — діти.

"Отримано 47 повідомлень про безвісти зниклих громадян, з яких 23 особи встановлено загиблими. 4 людей знайдено живими у родичів або в лікарнях", — підкреслив заступник голови ОП.

Глава Нацполіції України Ігор Клименко повідомив, що безвісти зниклими вважаються 20 осіб, серед яких четверо дітей. Також не вдалося ідентифікувати 15 тіл загиблих.

П'ятеро дітей, за словами Клименка, залишилися сиротами після того, як ЗС РФ здійснила обстріл Дніпра.

"Над трьома опікунства оформлюють родичі. Дві дитини поки перебувають під опікою держави, оскільки у них немає близьких. У поліції регіону продовжують працювати антимародерні групи. Забезпечено охорону під'їздів для недопущення крадіжок майна із занедбаних квартир", — продовжив голова Нацполіції і додав, що після обстрілу Дніпра до силовиків із заявами звернулися 487 потерпілих.

[ + – ] У Дніпрі завершилися пошуково-рятувальні роботи на місця обстрілу

Зазначимо, що 15 січня в ефірі телемарафону мер Дніпра Борис Філатов припустив, що ЗС РФ під час ракетного удару промахнулась і атакувала багатоквартирний житловий будинок. За словами міського голови, окупанти могли здійснювати пуск ракети Х-22 у напрямку Наддніпрянської ТЕС, яка розташована через міст від місця прильоту.

Також повідомлялося, що 17 січня радник Офісу президента Олексій Арестович написав заяву про звільнення після скандальної заяви про обстріл Дніпра.