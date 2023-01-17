44 погибших: в Днепре закончились поисковые работы после попадания ракеты (фото)

Без вести пропавшими, по информации Нацполиции, числятся 20 человек. Экспертам также не удалось идентифицировать 15 тел погибших.

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Подразделения ГСЧС завершили поисково-спасательные работы на месте прилета российской ракеты в Днепре. Эту информацию в своем Telegram-канале озвучил руководитель Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко.

По его словам, поисково-спасательные работы на месте ракетного удара ВС РФ завершены по состоянию на 13:20 17 января.

Резниченко отметил, что сотрудники ГСЧС и представители коммунальных служб в течение 69 часов разбирали завалы многоквартирного дома в Днепре, в который прилетела российская ракета.

Согласно официальным данным, 44 человека погибли в результате обстрела областного центра, среди которых пятеро детей.

"Самому маленькому мальчику не было и года… Спасены 39 человек. Поисково-спасательная операция завершена", — добавил Резниченко в своем Telegram-канале.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что в результате ракетного удара по Днепру различные ранения получили 79 человек, из которых 16 — дети.

"Получено 47 сообщений о без вести пропавших граждан, из которых 23 личности установлены погибшими. 4 человек найдены живыми у родственников или в больницах", — подчеркнул замглавы ОП.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что без вести пропавшими считаются 20 человек, среди которых четверо детей. Также не удалось идентифицировать 15 тел погибших.

Пятеро детей, по словам Клименко, остались сиротами после того, как ВС РФ осуществили обстрел Днепра.

"Над тремя опекунство оформляют родственники. Два ребенка пока находятся на попечении государства, поскольку у них нет близких. В полиции регмона продолжают работать антимародерные группы. Обеспечена охрана подъездов для недопущения краж имущества из заброшенных квартир", — продолжил глава Нацполиции и добавил, что после обстрела Днепра к силовикам с заявлениями обратились 487 потерпевших.

[ + – ] В Днепре завершились поисково-спасательные работы на места обстрела

Отметим, что 15 января в эфире телемарафона мэр Днепра Борис Филатов предположил, что ВС РФ во время ракетного удара промахнулись и атаковали многоквартирный жилой дом. По словам городского головы, оккупанты могли осуществлять пуск ракеты Х-22 в направлении Приднепровской ТЭС, которая расположена через мост от места прилета.

Также сообщалось, что 17 января советник Офиса президента Алексей Арестович написал заявление об увольнении после скандального заявления об обстреле Днепра.