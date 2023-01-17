Трагедія в Дніпрі: постраждалим виплатять по мільйону гривень, — мер

За словами Бориса Філатова, біля постраждалого будинку розгорнуть додатковий штаб, де постраждалим допоможуть поновити документи та оформити заявки на компенсацію.

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Міська рада Дніпра виплатить по мільйону гривень кожній родині, яка постраждала внаслідок руйнування дев'ятиповерхівки у житловому масиві "Перемога", до якого 14 січня потрапила російська ракета. Про це повідомляє пресслужба керівництва міста.

За словами мера міста Бориса Філатова, передбачено програму відшкодування збитків для містян, які залишилися без житла внаслідок ракетних ударів. Сума виплати – до мільйона гривень.

"Потрібно розбиратися з документами тому, що кожна сім'я, кожна квартира — окрема історія. Є попередні домовленості з військовою адміністрацією про те, що вони також виділять додаткові кошти на відшкодування", — пояснив мер, додавши, що в цій програмі, швидше за все, візьме участь і місцевий бізнес.

Біля постраждалого будинку розгорнуть додатковий штаб, у якому постраждалим допомагатимуть відновити документи та оформити заявки на отримання грошової компенсації. Такий штаб уже організовано в адміністрації Соборного району.

Нагадаємо, що стали відомі імена дітей, які загинули в Дніпрі внаслідок влучення російської ракети. За інформацією рятувальників, під завалами багатоквартирного будинку загинуло 5 дітей. Ще шістьох неповнолітніх вдалося врятувати.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ показали новий трофейний російський танк. За даними військовослужбовців, техніка підірвалася на міні. Однак після ремонту та деякої модернізації його можна буде використати проти російських загарбників.