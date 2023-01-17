Трагедия в Днепре: пострадавшим выплатят по миллиону гривен, — мэр

По словам Бориса Филатова, возле пострадавшего дома развернут дополнительный штаб, где пострадавшим помогут восстановить документы и оформить заявки на компенсацию.

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Городской совет Днепра выплатит по миллиону гривен каждой семье, пострадавшей в результате разрушения девятиэтажки в жилмассиве "Победа", в которую 14 января попала российская ракета. Об этом сообщает пресс-служба руководства города.

По словам мэра города Бориса Филатова предусмотрена программа возмещения ущерба для горожан, которые остались без жилья вследствие ракетных ударов. Сумма выплаты — до миллиона гривен.

"Нужно разбираться с документами, потому что каждая семья, каждая квартира — отдельная история. Есть предварительные договоренности с военной администрацией о том, что они также выделят дополнительные средства на возмещение", — пояснил мэр, добавив, что в этой программе, скорее всего, поучаствует и местный бизнес.

Возле пострадавшего дома развернут дополнительный штаб, в котором пострадавшим будут помогать восстановить документы и оформить заявки на получение денежной компенсации. Такой штаб сейчас уже организован в администрации Соборного района.

Напомним, что стали известны имена детей, погибших в Днепре в результате попадания российской ракеты. По информации спасателей, под завалами многоквартирного дома погибли пятеро детей. Еще шестерых несовершеннолетних удалось спасти.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ показали новый трофейный российский танк. По данным военнослужащих, техника подорвалась на мине. Однако после ремонта и некоторой модернизации его можно будет использовать против российских захватчиков.