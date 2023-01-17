Трагедия в Днепре: названы имена погибших детей (фото)

По данным спасателей, под завалами многоквартирного дома погибли 5 детей. Еще 6 несовершеннолетних удалось спасти.

Related video

В результате удара вражеской ракеты по 9-этажке в Днепре на улице Победы погибли 5 детей. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-центре Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

В департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета опубликовали фото и имена погибших детей.

Годовалый й Никита Зеленский погиб вместе с папой Алексеем. Его маму 27-летнюю Екатерину Зленскую удалось спасти.

3-летняя Михайлина Францева и ее 13-летняя сестренка Лейла жили на 5 этаже. Девочки погибли вместе с мамой.

15-летняя Мария Лебедь, ученица 9 класса. Президент ученического совета при УПК №66.

17-летний Максим Богуцкий. Студент-первокурсник НТУ "Днепровская политехника". Жил на 7 этаже.

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: что известно

В субботу, 14 января одна из ракет, запущенных ВС РФ попала в девятиэтажный дом в Днепре, в результате чего произошло обрушение здания с 9 по 2 этаж. Под завалами оказалось больше ста жителей дома, десятники из них погибли и получили ранения.

17 января спасатели отчитались о завершении поисково-спасательных работ на месте частично разрушенного 9-этажного здания по улице Победы в Днепре. По состоянию на 13:00 было известно о том, что спасены 39 человек, из которых 6 детей. Погибли 44 человека, из них 5 детей. Травмы получили 79 человек, из них 16 детей. Кроме того, ГСЧС получили 47 сообщений о пропавших жильцах дома. 23 из них установлены погибшими, еще 4 человека в момент удара ракеты находились у родственников.

Что известно о ракете

По данным Генштаба в дом попала ракета Х-22 "Буря". Она относится к семейству сверхзвуковых крылатых противокорабельных ракет большой дальности. Боеприпас является частью арсенала стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Ракета длиной в 11,6 метра, а диаметром 0,94 метра. Ее масса составляет 5780 кг, из которых боевая часть составляет 960 кг. Скорость Х-22 составляет около 4200 км/ч.

Напомним, 16 января журналисты российского издания "Важные истории" дозвонились до начальника штаба авиационной эскадрильи Дмитрия Голенкова, которого в числе других военных ВС РФ Служба безопасности Украины обвиняет в ракетном ударе по многоэтажке в Днепре 14 января. Голенков отрицает свою вину в случившемся.

Ранее, 15 января, в эфире национального телемарафона мэр Днепра Борис Филатов предположил, что ВС РФ во время ракетного удара промахнулись и атаковали многоквартирный жилой дом. По словам городского головы, оккупанты могли осуществлять пуск ракеты Х-22 в направлении Приднепровской ТЭС, которая расположена через мост от места прилета.