Журналисты дозвонились обвиняемому в ракетном ударе по Днепру: он отрицает свою вину (видео)

Начальник штаба российской авиационной эскадрильи, которая причастна к ракетному удару по многоэтажке в Днепре, заявил, что он "никого не обстреливал" и "не нажимал на кнопку".

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Журналисты российского издания "Важные истории" дозвонились до начальника штаба авиационной эскадрильи Дмитрия Голенкова, которого в числе других военных ВС РФ Служба безопасности Украины обвиняет в ракетном ударе по многоэтажке в Днепре 14 января. Запись разговора журналисты опубликовали в телеграм-канале издания в понедельник, 16 января.

Голенков не смог ответить ничего внятного, говорил обрывистыми фразами. Он заявил, что "никого не обстреливал" и добавил в разговоре с журналисткой, что Украина — это регион России.

"Я никого не обстреливал. Почему вы так считаете? Я что ли на кнопку нажимал? Или я в этом самолете сидел? Не можете вы из России быть! Журналисты здесь вообще не задают вопросы… Крым все равно наш!" — прокомментировал Голенков свое отношение к ракетному удару.

В ходе разговора с журналисткой Голенков сперва подтвердил, что он является инженером 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка, но потом стал все отрицать.

"Я гражданин Российской Федерации, но никак не являюсь тем, кем вы меня называете. В чем проблема? Если у вас какие-то данные там есть — это ваши проблемы", — ответил Голенков.

На вопрос журналистки о том, не жалко ли Голенкову погибших жильцов многоэтажки, он ответил, что не знает о жертвах и заявил, что Украина — это субъект России.

"Какие люди, что ты хочешь от меня? Я ничего не знаю. Крым все равно наш. Все остальное тоже наше. Украина — один регион России", — заявил Голенков.

Запись разговора заканчивается криками"Россия!" и "Ура!". По всей видимости, кричали сослуживцы Голенкова, которые в ходе разговора подсказывали ему, что отвечать.

Кто причастен к трагедии в Днепре?

По данным СБУ, за совершение военного преступления против мирного населения Украины ответственность несут несколько десятков военнослужащих ВС РФ. Среди них:

командир 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 1971 года рождения;

командир авиационного отряда 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 1987 года рождения;

начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 1978 года рождения;

штурман 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 1982 года рождения;

штурман 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 1985 года рождения;

инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 1980 года рождения.

Напомним, 14 января ВС РФ попали ракетой в жилой дом в Днепре. По данным Воздушного командования ВСУ, оккупанты могли запустить ракету Х-22, всего было уничтожено 72 квартиры. Вражеская атака унесла жизни 35 жильцов дома.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что обстреливать Днепр приказал командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиаполка Олег Тимошин.

Фокус 16 января писал, что под завалами многоэтажки в Днепре оказалась освобожденная из российского плена военная, которая защищала "Азовсталь".

В Кремле отреагировали на трагедию в Днепре заявив, что захватчики "не обстреливают жилые дома", а по девятиэтажному зданию в Днепре отработала "украинская ПВО".

16 января представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано заявил, что в ЕС расценивают российский ракетный удар по жилому дому в Днепре как признак эскалации и обсуждают возможные варианты реагирования на него. По его словам, любая реакция должна быть согласована 27 государствами-членами ЕС.

Также 16 января в Telegram-канале "Днепр оперативный" опубликовали видео с ударом российской ракеты по жилому многоэтажному дому.