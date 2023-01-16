Журналісти додзвонилися обвинуваченому в ракетному ударі по Дніпру: він заперечує свою провину (відео)

Начальник штабу російської авіаційної ескадрильї, яка причетна до ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі, заявив, що він "нікого не обстрілював" і "не натискав на кнопку".

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Журналісти російського видання "Важливі історії" додзвонилися до начальника штабу авіаційної ескадрильї Дмитра Голенкова, якого серед інших військових ЗС РФ Служба безпеки України звинувачує в ракетному ударі по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Запис розмови журналісти опублікували у телеграм-каналі видання у понеділок, 16 січня.

Голенков не зміг відповісти нічого виразного, говорив стрімчастими фразами. Він заявив, що "нікого не обстрілював" і додав у розмові з журналісткою, що Україна — це регіон Росії.

"Я нікого не обстрілював. Чому ви так вважаєте? Чи я сидів у цьому літаку? Не можете ви бути з Росії! Журналісти тут взагалі не ставлять запитання… Крим все одно наш!" – прокоментував Голенков своє ставлення до ракетного удару.

Під час розмови з журналісткою Голенков спершу підтвердив, що він є інженером 52 важкого бомбардувального авіаційного полку, але потім почав усе заперечувати.

"Я громадянин Російської Федерації, але ніяк не є тим, ким ви мене називаєте. У чому проблема? Якщо у вас якісь дані там є — це ваші проблеми", — відповів Голенков.

На запитання журналістки про те, чи не шкода Голенкову загиблих мешканців багатоповерхівки, він відповів, що не знає про жертви та заявив, що Україна — це суб'єкт Росії.

"Які люди, що ти хочеш від мене? Я нічого не знаю. Крим все одно наш. Все інше також наше. Україна — один регіон Росії", — заявив Голенков.

Запис розмови закінчується криками "Росія!" та "Ура!". Очевидно, кричали товариші по службі Голенкова, які під час розмови підказували йому, що відповідати.

Хто причетний до трагедії у Дніпрі?

За даними СБУ, за скоєння військового злочину проти мирного населення України несуть відповідальність кілька десятків військовослужбовців ЗС РФ. Серед них:

командир 52 важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 1971 року народження;

командир авіаційного загону 52 важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 1987 року народження;

начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 1978 року народження;

штурман 52 важкого бомбардувального авіаційного полку Григор'єв Денис Анатолійович, 1982 року народження;

штурман 52 важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 1985 року народження;

інженер з авіаційного озброєння 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцілунків Євген, 1980 року народження.

Нагадаємо, 14 січня ЗС РФ потрапили ракетою до житлового будинку у Дніпрі. За даними Повітряного командування ЗСУ, окупанти могли запустити ракету Х-22, всього було знищено 72 квартири. Ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку.

Спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що обстрілювати Дніпро наказав командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаполку Олег Тимошин.

Фокус 16 січня писав, що під завалами багатоповерхівки у Дніпрі виявилася звільнена з російського полону військова, яка захищала "Азовсталь".

У Кремлі відреагували на трагедію у Дніпрі заявивши, що загарбники "не обстрілюють житлові будинки", а по дев'ятиповерховій будівлі у Дніпрі відпрацювала "українська ППО".

16 січня представник із закордонних справ та політики безпеки Європейської комісії Петер Стано заявив, що в ЄС розцінюють російський ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі як ознаку ескалації та обговорюють можливі варіанти реагування на нього. За його словами, будь-яка реакція має бути узгоджена 27 державами-членами ЄС.

Також 16 січня у Telegram-каналі "Дніпро оперативний" опублікували відео з ударом російської ракети по житловому багатоповерховому будинку.