Нові кадри: у мережі показали, як російська ракета вдарила по житловому будинку у Дніпрі (відео)

На кадрах чітко видно траєкторію польоту російської ракети. У місцевих пабліках впевнені, що це доводить помилковість версії Олексія Арестовича про систему ППО.

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У понеділок, 16 січня, у Telegram-каналі "Дніпро оперативний" опублікували відео з ударом російської ракети по житловому багатоповерховому будинку в Дніпрі 14 січня.

"У кого є ще сумніви, що це було ППО, чи газ, чи теракт, як розповідали російські терористи", — йдеться у повідомленні під відео.

На кадрах, які були зняті з автомобіля, що проїжджав вулицею, чітко видно, як ракета цілеспрямовано летить по прямій траєкторії. Після цього зафіксовано вибух і пожежу, що розгорялася на місці події.

Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: версія про систему ППО, що спрацювала

У суботу, 14 січня, радник Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі програми з російським правозахисником Марком Фейгіним заявив, що багатоповерховий будинок у Дніпрі міг постраждати від ракети, яку нібито збили українські сили протиповітряної оборони.

"Її [ракету] збили, вона впала на під'їзд. Вона вибухнула, коли впала", — зокрема сказав Арестович.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що до будинку в Дніпрі потрапила ракета типу Х-22, запущена з району Курської області. Як наголошується, сьогодні українські захисники не мають техніки, здатної збивати подібні снаряди.

Наступного дня Арестович вибачився за свої слова щодо причетності українських сил протиповітряної оборони до падіння російської ракети, проте пізніше відмовився від вибачень. Він опублікував новий пост, в якому звинуватив своїх критиків у роздмухуванні скандалу.