Арестович видалив вибачення за слова про Дніпро і звинуватив "українських гнид" у шкідництві

Радник Офісу президента заявив, що озвучив лише одну із версій трагедії у Дніпрі. За словами Арестовича, українська громадськість не лише даремно його критикує, а й змушує виправдовуватись командування Повітряних сил ЗСУ.

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Радник Офісу президента Олексій Арестович вибачився за слова про нібито причетність українських сил протиповітряної оборони до падіння російської ракети на будинок у Дніпрі 14 січня. Однак через деякий час блогер видалив відповідний пост та опублікував новий, у якому звинуватив своїх критиків у роздмухуванні скандалу.

Раніше в неділю, 15 січня, Арестович написав, що через втому не зміг коректно сформулювати слова про удар Збройних сил РФ по будинку в Дніпрі в ефірі російського блогера та юриста Марка Фейгіна минулого вечора.

"Народе, я просто втомився. 320 днів прямих вечірніх ефірів... У мене перед самим Фейгіном закінчився непростий інформаційний захід... Я вже до ефіру був у стані, коли засинав на ходу і ледве повертав язиком", — написав блогер.

Також Арестович у пості вказав, що версію про падіння на будинок ракети, збитої силами ППО, йому розповів знайомий колишній боєць сил протиповітряної оборони з Дніпра.

"Він мені сказав, що на 100% чув два вибухи і впізнав перший як роботу ППО. Досі він не помилявся. І був упевнений, що ракету збили".

За словами Арестовича, його заява в ефірі Фейгіна мала прозвучати наступним чином: "Є версія, що ракету збила ППО. Є такі ознаки на її користь. Є інша версія — пряме потрапляння до будинку".

Однак через деякий час радник ОП видалив свій пост і опублікував новий, у якому заявив, що "просить вибачення". Арестович підкреслив, що в ефірі говорив, що у питанні трагедії в Дніпрі необхідно "ще розбиратися і розбиратися".

"Будучи навіть радикально втомленим, обмовки — що моє припущення про збиття ракети ППО, лише версія, яку ще потрібно перевіряти, я у висловлювання вставив", — зазначив Арестович.

Також блогер дорікнув своїм критикам у тому, що вони "стрімко втрачають людську подобу" і звинуватили його в тому, що "Арестович однозначно сказав про ракету ППО". Крім того, за словами радника Офісу президента, його опоненти цим змусили виправдовуватися командування Повітряних сил ЗСУ.

"То хто ж насправді "нашкодив"? Хто забив ефір на добу "Арестовичем", затіняючи саму трагедію в Дніпрі та провину в ній РФ... Не такі страшні московські воші, як українські гниди", — резюмував радник ОП.

[ + – ] Друга посада Арестовича

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, Олексій Арестович в ефірі програми з російським правозахисником Марком Фейгіним заявив про те, що багатоповерховий будинок у Дніпрі міг постраждати від ракети, яку збили сили ППО України. "Її збили, вона впала на під'їзд... Вона вибухнула, коли впала", — сказав Арестович.

У Повітряних силах ЗСУ, у свою чергу, повідомили, що до будинку у Дніпрі потрапила ракета типу Х-22, запущена з району Курської області, і в українських захисників немає техніки, здатної збивати подібні снаряди.

Мер Дніпра Борис Філатов закликав Службу безпеки України та контррозвідку звернути увагу на висловлювання Арестовича.

За останніми даними, кількість загиблих в результаті ракетного удару ЗС РФ по житловому будинку в Дніпрі склала 29 осіб, ще 73 отримали поранення.