Арестович удалил извинения за слова о Днепре и обвинил "украинских гнид" во вредительстве

Советник Офиса президента заявил, что озвучил лишь одну из версий трагедии в Днепре. По словам Арестовича, украинская общественность не только напрасно его критикует, но и заставляет оправдываться командование Воздушных сил ВСУ.

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Советник Офиса президента Алексей Арестович извинился за слова о якобы причастности украинских сил противовоздушной обороны к падению российской ракеты на дом в Днепре 14 января. Однако спустя некоторое время блогер удалил соответствующий пост и опубликовал новый, в котором обвинил своих критиков в раздувании скандала.

Ранее в воскресенье, 15 января, Арестович написал, что из-за усталости не смог корректно сформулировать слова об ударе Вооруженных сил РФ по дому в Днепре в эфире российского блогера и юриста Марка Фейгина прошлым вечером.

"Народ, я просто устал. 320 дней прямых вечерних эфиров… У меня перед самым Фейгином закончилось непростое информационное мероприятие… Я уже к эфиру был в состоянии, когда засыпал на ходу и еле ворочал языком", — написал блогер.

Также Арестович в посте указал, версию о падении на дом ракете, сбитой силами ПВО, ему рассказал знакомый бывший боец сил противовоздушной обороны из Днепра.

"Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал, первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили".

По словам Арестовича, его заявление в эфире Фейгина должно было прозвучать следующим образом: "Есть версия, что сбила ракета ПВО. Есть такие-то признаки в ее пользу. Есть другая версия — прямое попадание в дом".

Однако спустя некоторое время советник ОП удалил свой пост и опубликовал новый, в котором заявил, что "отзывает извинения". Арестович подчеркнул, что в эфире говорил, что в вопросе трагедии в Днепре необходимо "еще разбираться и разбираться".

"Будучи даже радикально уставшим, оговорки — что мое предположение о ракете ПВО, всего лишь — версия, которую еще нужно проверять, я в высказывание вставил", — отметил Арестович.

Также блогер упрекнул своих критиков в том, что они "стремительно теряют человеческий облик" и обвинили его в том, что "Арестович однозначно сказал про ракету ПВО". Кроме того, по словам советника Офиса президента, его оппоненты тем самым заставили оправдываться командование Воздушных сил ВСУ.

"Так кто же на самом деле "навредил"? Кто забил эфир на сутки "Арестовичем", затеняя саму трагедию в Днепре и вину в ней РФ… Не так страшні московські воші, як українські гниди", — резюмировал советник ОП.

[ + – ] Второй пост Арестовича

Напомним, в субботу, 14 января, Алексей Арестович в эфире программы с российским правозащитником Марком Фейгиным заявил о том, что многоэтажный дом в Днепре мог пострадать от ракеты, которую сбили силы ПВО Украины. "Ее сбили, она упала на подъезд… Она взорвалась, когда упала", — сказал Арестович.

В Воздушных силах ВСУ в свою очередь сообщили, что в дом в Днепре попала ракета типа Х-22, запущенная из района Курской области, и украинских защитников нет техники, способной сбивать подобные снаряды.

Мэр Днепра Борис Филатов призвал Службу безопасности Украины и контрразведку обратить внимание на высказывания Арестовича.

По последним данным количество погибших в результате ракетного удара ВС РФ по жилому дому в Днепре составило 29 человек, еще 73 получили ранения.