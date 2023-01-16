Новые кадры: в сети показали, как российская ракета ударила по жилому дому в Днепре (видео)

На кадрах отчетливо видна траектория полета российской ракеты. В местных пабликах уверены, что это доказывает ошибочность версии Алексея Арестович о системе ПВО.

Related video

В понедельник, 16 января, в Telegram-канале "Днепр оперативный" опубликовали видео с ударом российской ракеты по жилому многоэтажному дому в Днепре 14 января.

"У кого есть еще сомнения в том, что это было ПВО, или газ, или теракт, как рассказывали российские террористы", — говорится в сообщении под видео.

На кадрах, которые были сняты из проезжавшего по улице автомобиля, четко видно, как ракета целенаправленно летит по прямой траектории. После этого зафиксирован взрыв и разгорающийся на месте происшествия пожар.

Удар по многоэтажке в Днепре: версия о сработавшей системе ПВО

В субботу, 14 января, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы с российским правозащитником Марком Фейгиным заявил о том, что многоэтажный дом в Днепре мог пострадать от ракеты, которую якобы сбили украинские силы противовоздушной обороны.

"Ее [ракету] сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала", — в частности, сказал Арестович.

Между тем, в Воздушных силах ВСУ рассказала, что в дом в Днепре попала ракета типа Х-22, запущенная из района Курской области. Как подчеркивается, сегодня у украинских защитников нет техники, способной сбивать подобные снаряды.

На следующий день Арестович извинился за свои слова о причастности украинских сил противовоздушной обороны к падению российской ракеты, однако позже отказался от извинений. Он опубликовал новый пост, в котором обвинил своих критиков в раздувании скандала.