"Результат роботи української ППО, РФ житлові будинки не обстрілює", — Кремль про трагедію у Дніпрі

За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, ЗС РФ завдають ударів тільки "по військовим цілям, очевидним або замаскованим". На підтвердження слів про "роботу української ППО" спікер Кремля послався на твердження "представників української сторони".

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Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російські війська не обстрілюють житлові будинки, а потрапляння ракети у дев'ятиповерхову будівлю у Дніпрі 14 січня він назвав "результатом роботи української ППО", через яку, за його словами, зруйнувався під'їзд. Про це повідомляє "Ъ".

"Російські збройні сили не завдають ударів по житлових будинках або об'єктах соціальної інфраструктури, — заявив прессекретар Володимира Путіна. — Удари завдаються по військових цілях, очевидних або замаскованих".

Він також послався на повідомлення "деяких представників української сторони", які нібито пояснили цю трагедію як "наслідок дій контрракети" та сил ППО України.

[ + – ] Наслідки ракетного удару у Дніпрі

Зважаючи на все, це посилання на слова радника ОП Олексія Арестовича, який згодом видалив вибачення за коментар трагедії в Дніпрі, а також звинуватив "українських гнид" у шкідництві.

[ + – ] Наслідки ракетного удару у Дніпрі Фото: Telegram

Пєсков також висловив думку про те, що постачання важкої бронетехніки західного зразка не може змінити становища на полі бою в Україні.

Про конфлікт "групи Вагнера" та ЗС РФ

Прессекретар Путіна також не підтвердив інформацію про те, що між представниками російських військ та "ПВК Вагнера" спостерігається конфлікт.

Про це він назвав "продукцією інформаційних маніпуляцій", влаштованих противниками.

Про нову концепцію зовнішньої політики РФ

Пєсков також торкнувся питання про розробку нової концепції зовнішньої політики Росії, яка, за словами Пєскова, може бути затверджена указом президента Путіна і без засідання Ради безпеки.

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року Володимир Путін заявив, що у російській військовій доктрині може з'явитися положення, яке дозволить завдавати випереджувального удару. Президент країни-агресора згадав про "роззброювальний" удар, тобто РФ може застосовувати ядерну зброю першою, а не як заходи у відповідь.

Згодом Пєсков пояснив, що наявну військову доктрину РФ постійно аналізують з урахуванням розвитку загальної ситуації і "не йдеться про швидкі дії".

Раніше Фокус повідомляв, що стало відомо ім'я командира РФ, який віддав розпорядження про обстріл Дніпра 14 січня.

Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, пообіцяв, що всіх причетних до ракетного удару по будинку буде знайдено та притягнуто до відповідальності.