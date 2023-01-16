"Результат работы украинской ПВО, РФ жилые дома не обстреливает", — Кремль о трагедии в Днепре

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ВС РФ наносят удары только "по военным целям, очевидным или замаскированным". В подтверждение слов о "работе украинской ПВО" спикер Кремля сослался на утверждения "представителей украинской стороны".

Related video

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские войска не обстреливают жилые дома, а попадание ракеты в девятиэтажное здание в Днепре 14 января он назвал "результатом работы украинской ПВО", из-за которой, по его словам, разрушился подъезд. Об этом сообщает "Ъ".

"Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры, — заявил пресс-секретарь Владимира Путина. — Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным".

Он также сослался на сообщения "некоторых представителей украинской стороны", которые якобы объяснили эту трагедию как "следствие действий контрракеты" и сил ПВО Украины.

[ + – ] Последствия ракетного удара в Днепре

Судя по всему, это отсылка к словам советника ОП Алексея Арестовича, который впоследствии удалил извинения за комментарий трагедии в Днепре, а также обвинил "украинских гнид" во вредительстве.

[ + – ] Последствия ракетного удара в Днепре

Песков также высказал мнение о том, что поставки тяжелой бронетехники западного образца не могут изменить положение на поле боя в Украине.

О конфликте "группы Вагнера" и ВС РФ

Пресс-секретарь Путина также не подтвердил информацию о том, что между представителями российских войск и "ЧВК Вагнера" наблюдается конфликт.

Сообщения об этом он назвал "продукцией информационных манипуляций", устроенных противниками.

О новой концепции внешней политики РФ

Песков также коснулся вопроса о разрабатывающейся новой концепции внешней политики России, которая, со слов Пескова, может быть утверждена указом президента Путина и без заседания Совета безопасности.

Напомним, в начале декабря 2022 года Владимир Путин заявил, что в российской военной доктрине может появиться положение, которое позволит наносить упреждающий удар. Президент страны-агрессора упомянул о "разоружающем" ударе, то есть РФ может применять ядерное оружие первой, а не в качестве ответных мер.

Впоследствии Песков объяснил, что существующую военную доктрину РФ постоянно анализируют с учетом развития общей ситуации и "речь не идет о быстрых действиях".

Ранее Фокус сообщал, что стало известно имя командира РФ, отдавшего распоряжение об обстреле Днепра 14 января.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, пообещал, что все причастные к ракетному удару по дому будут найдены и привлечены к ответственности.