Убрать Герасимова и Шойгу. Пригожин и вагнеровцы дали слово

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Заявление Вагнера записано на фоне пустых снарядных ящиков к гаубице на позициях под Бахмутом. Боевики (вероятно, зэки) ругают высшего российского военачальника Валерия Герасимова последними словами, и, судя по реакции Пригожина, действуют по его указанию, уверенные в своей безнаказанности.

Российский олигарх Евгений Пригожин на своем канале "Кепка Пригожина" официально подтвердил факт обращения, записал аудиосообщение, где сказал, что заставит сделать так, как он хочет, по сути прямо угрожая Герасимову. И сказал, что прокомментирует свое отношение к оскорблениям Герасимова на своем видео.

На видео Пригожин показал, как зашел в некий блиндаж и пожимает руки своим боевикам, то есть авторам видеооскорбления.

Что все это значит?

1. В российской армии реальный снарядный голод для гаубичной артиллерии калибра 152 и 122 мм. После истощения складов российская армия стала воевать только теми снарядами, которые выпускает промышленность, а это небольшие объемы для полномасштабной войны. За получение снарядов идет острая конкуренция, и Генштаб ВС РФ, конечно, в первую очередь распределяет снаряды для кадровых войск, а не для Вагнера или мобилизованных.

2. Поскольку успехи в войне измеряются в политико-информационном домене, Пригожину остро необходима победа, ему необходимо захватить Бахмут, это позволит ему показать, что боеспособность его частной компании гораздо выше, чем регулярной российской армии, и получить дополнительные ресурсы, влияние, людей и финансы.

3. Между группировкой Пригожина и Кадырова — владельцами частных армий — и группировкой министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова идет непримиримая борьба. Пригожин и Кадыров хотели бы убрать Шойгу и Герасимова, заменить своими ставленниками. Пригожин сам хотел бы занять пост министра обороны, а начальником Генштаба он продвигает командующего войной в Украине генерал-полковника Суровикина. Конфликт давний и непримиримый — фирмы Пригожина неоднократно пытались занять место основного поставщика питания для Минобороны, но каждый раз Шойгу отбивал эти попытки. Теперь от захвата Бахмута зависит судьба многолетней интриги.

4. А будет ли в отношения Пригожина применяться закон об уголовной ответственности за дискредитацию российской армии? Или начальника Генштаба РФ можно опускать без всяких последствий? Российские генералы и офицеры уже многократно подвергались публичным оскорблениям Пригожина и Кадырова, однако МО РФ боится даже публично защитить своих командиров, они запуганы. Значит, ВС РФ не смогут под таким давлением провести качественные реформы управления в высшем руководстве.

5. Россия утратила абсолютное превосходство в огневой мощи, и теперь Украина имеет все возможности, чтобы создать на поле боя огневое превосходство в течение ближайшего года. Война переходит в стадию противостояния промышленных систем, количество войск и стволов уже не имеет ключевого значения. Сейчас важно, кто сумеет расширить поставки гаубичных снарядов и минометных мин, кто больше боеприпасов способен обрушить на врага. В войне победит более эффективное оборонное планирование и более массовое производство боеприпасов. Развертывание совместного производства в Европе и в Украине, загрузка заказами всех зарубежных производителей снарядов и мин, от США до Пакистана, позволит Украине добиться превосходства над российской оборонной промышленностью. У нас есть доступ ко всему мировому рынку. Нам необходимо сделать производство снарядов и мин абсолютным приоритетом оборонного планирования.

[ + – ] Стоп-кадр видео, на котором бойцы Группы Вагнера матом кроют начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова Фото: стоп-кадр с видео

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