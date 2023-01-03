Прибрати Герасимова та Шойгу. Пригожин і вагнерівці дали слово

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Заява Вагнера записана на тлі порожніх снарядних ящиків до гаубиці на позиціях під Бахмутом. Бойовики (ймовірно, зеки) лають вищого російського воєначальника Валерія Герасимова останніми словами, і, судячи з реакції Пригожина, діють за вказівкою, впевнені у своїй безкарності.

Російський олігарх Євген Пригожин на своєму каналі "Кепка Пригожина" офіційно підтвердив факт звернення, записав аудіоповідомлення, де сказав, що змусить зробити так, як він хоче, по суті, прямо погрожуючи Герасимову. І сказав, що прокоментує своє ставлення до образ Герасимова на своєму відео.

На відео Пригожин показав, як зайшов у якийсь бліндаж і тисне руки своїм бойовикам, тобто авторам відеообрази.

Що це все означає?

1. У російській армії реальний снарядний голод для гаубічної артилерії калібру 152 та 122 мм. Після виснаження складів російська армія почала воювати лише тими снарядами, які випускає промисловість, але це невеликі обсяги для повномасштабної війни. За отримання снарядів йде гостра конкуренція, і Генштаб ЗС РФ, звісно, насамперед розподіляє снаряди для кадрових військ, а не для Вагнера чи мобілізованих.

2. Оскільки успіхи у війні вимірюються в політико-інформаційному домені, Пригожину гостро необхідна перемога, йому необхідно захопити Бахмут, це дозволить йому показати, що боєздатність його приватної компанії набагато вища, ніж регулярної російської армії, і отримати додаткові ресурси, вплив людей та Фінанси.

3. Між угрупуванням Пригожина та Кадирова — власниками приватних армій — і угрупуванням міністра оборони Шойгу та начальника Генштабу Герасимова йде непримиренна боротьба. Пригожин і Кадиров хотіли б прибрати Шойгу та Герасимова, замінити своїми ставлениками. Пригожин сам хотів би обійняти посаду міністра оборони, а начальником Генштабу він просуває командувача війни в Україні генерал-полковника Суровікіна. Конфлікт давній та непримиренний — фірми Пригожина неодноразово намагалися зайняти місце основного постачальника харчування для Міноборони, але щоразу Шойгу відбивав ці спроби. Від захоплення Бахмута залежить доля багаторічної інтриги.

4. А чи буде стосовно Пригожина застосовуватися закон про кримінальну відповідальність за дискредитацію російської армії? Чи начальника Генштабу РФ можна опускати без жодних наслідків? Російські генерали та офіцери вже багаторазово зазнавали публічних образ Пригожина і Кадирова, проте МО РФ боїться навіть публічно захистити своїх командирів, вони залякані. Отже, ЗС РФ не зможуть під таким тиском провести якісні реформи управління у вищому керівництві.

5. Росія втратила абсолютну перевагу у вогневій могутності, і тепер Україна має всі можливості, щоб створити на полі бою вогневу перевагу протягом найближчого року. Війна перетворюється на стадію протистояння промислових систем, кількість військ і зброї не має ключового значення. Зараз важливо, хто зуміє розширити постачання гаубичних снарядів та мінометних мін, хто більше боєприпасів здатний обрушити на ворога. У війні переможе більш ефективне оборонне планування та масове виробництво боєприпасів. Розгортання спільного виробництва в Європі та в Україні, завантаження замовленнями всіх закордонних виробників снарядів та мін, від США до Пакистану, дозволить Україні досягти переваги над російською оборонною промисловістю. Ми маємо доступ до всього світового ринку. Нам необхідно зробити виробництво снарядів та мін абсолютним пріоритетом оборонного планування.

[ + – ] Стоп-кадр відео, на якому бійці Групи Вагнера матом криють начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова Фото: стоп-кадр с видео

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