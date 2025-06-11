Обороняемся по нормам 1915 года: что надо сделать в Днепропетровской области для встречи врага

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До границы с Днепропетровской областью, то есть с центральной Украиной, врагу осталось пройти 600 метров.

Вместо системных решений, как всегда, ищут, где бы какое подразделение пехоты найти, чтобы кого-то заткнуть на этот участок, авось, несколько дней продержатся.

Необходимо начать строительство на расстоянии 25 км от действующей линии фронта современной настоящей линии обороны, которая защищает в первую очередь от дронов и моторизованных штурмов передний край, замаскированные в посадках позиции, защищенные и замаскированные логистические пути, ложные цели.

Нарытые в полях сотни опорных пунктов с бетонными коробками, которые видны за 10 км, оборонительными позициями не являются, это просто дорогостоящие картинки для фотоотчетов, которые наши войска не занимают и которые иногда даже мешают нашей обороне.

Наши опорные пункты построены в открытых полях по фортификационным нормам примерно 1915 года, по стандартам первой половины Первой мировой войны. Потому что открытые бетонные коробки на высотах, с амбразурами фронтального огня уже тогда были удобными целями для огня прямой наводкой, и от них еще тогда отказались, а сейчас оптоволоконные дроны и мавики со сбросом просто не оставят шансов сопротивляться и выжить на таких незамаскированных и открытых позициях, которые для высокоточного оружия являются мишенями. Зачем мы продолжаем терять деньги и время?

Победа в обороне требует планирования со стороны командиров, которые на деле показали, что умеют строить устойчивую оборону.

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