Мужское население Сум должно быть мобилизовано на защиту города: 4 совета, как защищать северный город

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Ситуация на сумском направлении сложная не потому, что нет фортификаций, а потому, что нет людей в тех фортификациях.

Из-за тотального провала мобилизации. Из-за невнятной информационной политики. Из-за нежелания политического руководства принимать сложные решения Из-за дуболомных приказов отдельных отцов-командиров по "восстановлению позиций" в нахрен не нужной ситуации... Мы имеем ситуацию, когда у нас просто не остается пехоты для выполнения поставленных задач.

И слава Богу, хоть перестали активно привлекать дронщиков, артиллеристов и т.п. на штурмы посадок, но не придумали, как привлекать людей в наиболее опасный для жизни род войск. Программа "Стань миллионером до 25 лет" с грохотом провалилась. Желающих — не очень, да и не появятся они.

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Россияне могут атаковать Сумы FPV-дронами: аналитики DeepState предупредили об угрозе

Если военно-политическое руководство хочет выстоять в этой войне, то надо начать делать то, к чему не привыкли:

Принимать сложные политические решения. Мужское население Сум, которое не задействовано на стратегических предприятиях, должно быть мобилизовано на защиту города. Все, что не лежит в плоскости военной целесообразности — не является важным. Отдельным отцам-командирам перестать гробить солдат в дуболомных банзай-атаках. Я понимаю, что примостив свою сраку в теплых креслах и подписывая себе и своим любимцам фиктивные бр-ки, очень весело смотреть, как солдаты по полям бегают, и повторять мантру "новых пришлют". Нет... новых не пришлют. Начните относиться к каждому солдату так же, как относитесь к "миллионеру" домобилизационного возраста. Использовать тот мизерный ресурс, который у нас есть, так эффективно, будто денег завтра не будет. Я не говорю об экономии, я говорю о разумном использовании. Зачем нам восстанавливать школу, которую завтра снова разбомбят, если можно вложиться в ПВО, или дроны, или в финансовое стимулирование пехоты? Превратите статус пехотинца на что-то привилегированное, а не аналог штрафбата. Эти люди — последнее, что стоит между нами всеми и этническими чистками, которые устроят россияне, если мы проиграем. Удвойте или утройте боевые, уберите из бр-ок своих жен, любовниц, водителей и корешей (это разгрузит ведомость), удвойте отпуска и т.п. Защитите солдата, а не п...дите, что он не так воюет...

Идеи дарю...

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