Программа войны на 2026 год: 9 пунктов, которые нужно выполнить сейчас для успешной весны

Российское Большое летнее наступление провалилось. С треском и стоном российских пропагандистов, которые хотели бы нас всех превратить в радиоактивный пепел)

Вопреки любви Ставки к микроменеджменту, тотальной нехватке людей, проблемам с минами, дронами, техникой... Короче, вопреки всему, Силы обороны Украины устояли и не дали противнику захватить всю Донецкую область.

Но нет времени на эйфорию. Проблем у нас больше чем надо, главная из которых — это политические элиты, которые уже думают о выборах, а не о войне. Причем что власть, что оппозиция. А о выборах сейчас все же лучше забыть, потому что россияне не остановятся ни завтра, ни послезавтра.

Да, их мобилизационная машина также начинает не вытягивать уровень потерь. Да, их экономика перегрета. Да, они не способны к прорывам танковыми колоннами к Киеву. Но у них есть реальные союзники, а не партнеры, и нефтедоллары будут капать в карманы маньяков.

Прыжок в сторону: как РФ прорывом на Доброполье отменила штурм Покровска

Поэтому сейчас нам надо начать готовиться к войне 2026-го, и чтобы иметь предсказуемую картину, нам необходимо:

поставить экономику на военные рельсы;

запретить выезд мужчин от 16 лет;

убрать коррупционную составляющую в системе производства оружия (чуваки, уже имейте совесть);

признать, что "роботизация армии" — это единственный путь выстоять (пехоты качества хотя бы 2024-го больше не будет);

массовая БОВП для каждого!;

увеличение матобеспечения армии, при усилении контроля в использовании (уже хватит своим женам, любовницам и любовникам липовые бр-ки выписывать);

включить рупор пропаганды;

усилить морально-психологическое обеспечение бойцов;

беречь украинского солдата.

Далее можно набросать еще пунктов 100, но это уже не сегодня.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

