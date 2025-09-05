Прыжок в сторону: как РФ прорывом на Доброполье отменила штурм Покровска

Related video

Некоторые соображения относительно событий на Добропольском направлении

За последние несколько дней во всей зоне 51-й ОВА, которая действует не только на Добропольском, но и на Покровском направлении, противнику удалось занять лишь до 3-х квадратных километров. А именно — продвинуться на "вершине огрызка" (на несколько сотен метров) в сторону Вольного и настолько же — севернее Затышка (Суворово).

С точки зрения дальнейших перспектив удержания остатков вклинения на Добропольском направлении, для противника более-менее значимым в тактическом плане является только второе продвижение, поскольку эти атаки к югу от Заповедного (Никаноровки) заставляют ВСУ, вместо продолжения контратак своими подразделениями из Никаноровки в восточном направлении, обеспечивать свои северный и южный фланги.

Противник (командование 51-й ОВА) прекрасно понимает, что ВСУ не имеют общего преимущества в количественном отношении над ним. И поэтому они могут успешно контратаковать на определенных выбранных направлениях и участках только за счет концентрации там своих сил и средств. В связи с этим, российское командование также вполне способно определить эти районы и участки сосредоточения подразделений Вооруженных сил Украины заранее.

В этом контексте надо быть абсолютно "отстраненным", чтобы не понимать того, что ВСУ будут пытаться "отрезать" вклинение противника в его самом узком месте, на "горловине" вклинения. Ну, собственно, осознав это, противник и действует — пытаясь в свою очередь атаковать на флангах этих тактических ударных групп ВСУ, заставляя их отбивать эти атаки вместо того, чтобы отрезать "горловину"

На конкретном примере это выглядит так.

ВСУ атаковали в направлении Ивановка — Никаноровка (освободив последнюю), но сразу же начинаются атаки противника на юг и север от Никаноровки. И поэтому, вместо того, чтобы продвигаться дальше на Маяк или Новоторецкое со стороны Никаноровки, украинские подразделения вынуждены отражать эти атаки противника на своих флангах, происходящие со стороны Гектовой Балки и со стороны Затышка (Суворово), причем не имея особого преимущества над противником в силах и средствах. Понятно, что в таких условиях продвижение контратакующих подразделений ВСУ в выбранном ими районе (направлении) резко затрудняется. Потому что надо быть полным самоубийцей, чтобы бросаться вперед без оглядки, с собственными "провисающими" флангами.

Впрочем, все это выглядит достаточно эффектно до одного интересного момента — пока командование 51-й ОВА располагает достаточным количеством боеспособной пехоты, чтобы таскать ее по фронту своей полосы, пытаясь ОДНОВРЕМЕННО решать целый комплекс задач (иногда не очень взаимосвязанных в оперативно-тактическом плане). Надо понимать, что на данный момент скорость ее расходования, мягко говоря, не совсем вписывается в общий график гипотетической "Покровской наступательной операции". Особенно, если тратить эту пехоту на какие-то действия, которые имеют с ней мало общего.

Мне, например, так и не пришло в голову — какого черта подразделения правого фланга 51-й ОВА вообще бросились прорываться на восток от Доброполья? Это, мягко говоря, все было очень и очень "опосредованно" связано с ситуацией на Покровском направлении (очевидно, приоритетным для всего УВ "Центр"). Образно говоря, это был некий "прыжок не в ту сторону", Покровск и прилегающие районы явно находятся "не в той стороне".

Собственно, 51-я ОВА потратила много ресурсов, сил и средств на всю эту идею с "прорывом на трассу Доброполье—Краматорск" и с последующими боями за "удержание этого прорыва". При этом ни Родинское, ни Красный Лиман (которые находятся на главном ее направлении наступления) до сих пор не захвачены (там ведутся очень упорные и кровопролитные бои), наступление на сам Мирноград (через Новоэкономическое и Миролюбовку) также "резко потеряло темпы" (что неудивительно, ведь отсюда 1-ю омсбр потянули на север, чтобы "спасти перспективное вклинение").

Если в ближайшее время (по словам "классика" этой войны — в течение 2–3 недель) противник будет вынужден отложить все свои графики и планы по "штурму Покровска", а также перегруппироваться в полосах 2-й и 51-й ОВА, подтягивая туда дополнительные силы и средства (которые еще надо где-то найти), то очевидно, что во всем этом "срыве" будет объективно виновато именно командование 51-й ОВА.

Я не знаю, по какой причине оно направило ряд подчиненных штурмовых подразделений на прорыв, образно говоря, "куда-то в сторону" от основного направления своего наступления (возможно, они хотели повесить себе дополнительно каких-то орденов и медалей, может, по какой-то другой причине), а потом кучу сил и средств еще направило для "выручки прорвавшихся", но это решение в целом явно не лучшим образом для противника повлияло на ход и содержание всего его наступления на Покровском направлении. "Упоровши", по сути, на этих "прыжках в сторону" сразу 3 свои бригады, командование 51-й ОВА противника, по сути, поставило все гипотетическое наступление на Покровск, в рамках очевидных планов командования ГВ "Центр", под большой знак вопроса.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

