Окружение под Добропольем: как меняется ситуация на Покровском направлении

На Покровском направлении ситуация остается одной из самых горячих на фронте. Украинские силы окружили часть российских подразделений возле Доброполья и нанесли врагу значительные потери, но бои продолжаются. Фокус рассказывает, как россияне стягивают резервы и пытаются деблокировать своих, тогда как ВСУ ведут контратаки и стремятся окончательно замкнуть кольцо.

По сообщению оперативно-стратегической группировки "Днепр", украинские силы существенно продвинулись в районе Доброполья (Донецкая область). Российские подразделения оказались отрезанными от снабжения и понесли потери, но продолжают сопротивляться.

Представитель группировки, Виктор Трегубов, отмечает, что россияне потеряли "две клешни", которые пытались удерживать позиции, и сейчас значительная их группа фактически изолирована, ожидая своего часа, чтобы сдаться или уничтожения.

В той же зоне — вблизи Покровска — российское командование сосредоточило огромное количество сил: около 100 000 солдат. Украинская сторона называет это направление одним из самых сложных на фронте.

По словам военного эксперта Олега Жданова, на Покровском направлении ситуация остается чрезвычайно напряженной.

"Еще месяц назад сообщали, что несколько российских диверсионных групп прорвались в район Доброполья. По масштабам боев можно сделать вывод, что враг бросил в наступление как минимум бригаду, а возможно и больше. Против них действует первый корпус Национальной гвардии Украины, который уже более месяца ведет ожесточенные бои", — говорит Фокусу Жданов.

В то же время корпус Нацгвардии воюет сразу на двух направлениях:

удерживает кольцо вокруг окруженных россиян;

сдерживает новые атаки противника, который пытается деблокировать свои силы.

По словам эксперта, в ответ российское командование перебросило на это направление 155-ю бригаду морской пехоты. Ее задача — прорвать украинские боевые порядки. Если им это удастся, то враг не будет выводить войска из окружения, а наоборот — заводить новые силы, чтобы создать плацдарм под Добропольем для дальнейших наступлений.

"Украинские силы пытаются перехватить инициативу. Накануне состоялись контратакующие действия, в результате которых было освобождено Новоэкономическое. Этот поселок имеет важное значение, ведь позволяет подрезать выступ, с которого россияне атакуют позиции ВСУ.

Впрочем, говорить о настоящем освобождении территорий рано. Ситуация остается нестабильной: россияне стремятся прорваться к окруженным и закрепиться под Добропольем, в то же время украинские войска пытаются ликвидировать выступление и окончательно замкнуть кольцо", — объясняет Жданов.

По его словам, сейчас на направлении наблюдается условное равновесие. Это классическая "тяни-толкай", когда результат может измениться в любой момент. Бои только набирают обороты, и ближайшие дни покажут, кому удастся достичь преимущества.

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев отмечает, что активизация вражеского наступления совпала с началом переговорных процессов, в частности встречей Путина с президентом США на Аляске. Таким образом РФ пыталась продемонстрировать, что вести политические переговоры нет смысла, ведь российская армия способна военным путем захватить Донецкую область. Это и было главной целью их наступления.

"Фактически существовала угроза прорыва на оперативную глубину. Официальные данные говорили о продвижении на 10-12 км. Информация, которую распространяло издание Bild и которую подхватили украинские СМИ, не соответствовала действительности. Но несмотря на это, успехи противника были ощутимы: семь населенных пунктов временно оказались под его контролем. Это подтверждает серьезность ситуации.

Однако благодаря усилиям украинских военных сейчас ситуация стабилизирована. Проводятся мероприятия, чтобы исключить дальнейшее продвижение оккупантов", — говорит Фокусу Снегирев.

Для российской армии это наступление имело не только политический, но и военный смысл. Кремль пытался взять под контроль ряд ключевых населенных пунктов, создав угрозу оперативного окружения — не только в районе Покровска, но и вблизи Мирнограда и Доброполья. Глубина прорыва была серьезная.

Сложный рельеф местности играл на руку агрессору. Используя тактику малых штурмовых групп, оккупанты просачивались в глубь украинских позиций и до подхода основных сил удерживали занятые участки. Дополнительно этому способствовали внутренние факторы и повторение уже известных ошибок. В частности, россияне снова нанесли удары в стыках между украинскими подразделениями.

"Благодаря переброске оперативных резервов украинским силам удалось стабилизировать обстановку. Враг понес серьезные потери: более тысячи военных ликвидированы, полсотни взяты в плен. Это свидетельствует о значительных ударах по личному составу оккупантов.

В то же время ситуация остается напряженной. Оккупанты продолжают давить широким фронтом. Появилась информация, что усиливается давление не только на Добропольском направлении, но и на Покровском. Там враг снова применяет тактику малых штурмовых групп. Несмотря на угрозы, есть и положительные новости. Украинские силы освободили Новоэкономичное. Это существенно усиливает наши позиции на тактическом уровне. В то же время говорить о полной стабилизации пока рано. Бои продолжаются, и главная задача сейчас — решить ситуацию на флангах, в частности в районах Мирнограда и Доброполья", — продолжает эксперт.

Важным моментом стало то, что во время украинских контратак противника на флангах часть его штурмовых групп оказалась в оперативном окружении. Эти подразделения фактически были отрезаны от материально-технического обеспечения, эвакуации раненых, снабжения боеприпасами и продовольствием.

"Информация об этом подтверждена официально представителем группировки "Днепр". Речь идет именно о тех штурмовых группах, которые ранее смогли вклиниться в украинские позиции. Сейчас проводятся стабилизационные мероприятия: зачищаются населенные пункты, устанавливается полный контроль и нейтрализуются окруженные подразделения противника", — говорит Снегирев.

Итак, ситуация на Добропольском направлении имеет не только военное, но и политическое измерение. Россия пыталась использовать наступление как аргумент на международных переговорах, но этот сценарий был сорван. Несмотря на серьезные угрозы, украинские силы сумели стабилизировать фронт и нанести значительные потери врагу. Однако окончательно о стабильности говорить рано — бои продолжаются, и их результат зависит от дальнейших действий обеих сторон.

Напомним, бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скала" Вооруженных сил Украины освободили село Удачное, в которое пробрались солдаты Вооруженных сил Российской Федерации. После освобождения населенного пункта украинцы подняли государственный флаг.

Также Фокус писал, что ВС РФ активизировались со стороны террикона восточнее Покровска и принялись обустраивать позиции. Противник постепенно пытается выйти к окраинам микрорайона "Лазурный", чтобы пробить выход на город.