ВСУ освободили Удачное от Покровска: как полк "Скала" уничтожил все опорные пункты РФ (видео)
Бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скала" Вооруженных сил Украины освободили село Удачное, в которое пробрались солдаты Вооруженных сил Российской Федерации. После освобождения населенного пункта украинцы подняли государственный флаг.
Украинские военные "зачистили" Удачное под Покровском от российских солдат, сообщил Генштаб ВСУ. На видео с места событий видно, что во время боя украинцы использовали ударные дроны, гранатометы, действовали штурмовые подразделения полка "Скала".
Командование объяснило, что в Удачном состоялся прямой контакт с войсками ВС РФ, но удалось уничтожить все опорные пункты. Отмечается, что бои продолжались в течение двух недель, но постепенно в населенном пункте не осталось солдат противника.
"В течение двух недель штурмовые группы поэтапно зачистили дом за домом и подняли над поселком украинский флаг", — слышно на видео.
Наступление РФ — детали боев под Покровском
На карте боевых действий DeepState видим, что 23-24 августа к селу Удачное на Покровском направлении подступили вражеские войска. По состоянию на 1 сентября аналитики показали, что россиян подвинули на южные окраины: пока не указано, что есть полная "зачистка".
Новость дополняется ...