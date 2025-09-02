ЗСУ звільнили Удачне від Покровськом: як полк "Скеля" знищив усі опорні пункти РФ (відео)
Бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" Збройних сил України звільнили село Удачне, у яке пробрались солдати Збройних сил Російської Федерації. Після звільнення населеного пункту українці підняли державний прапор.
Українські військові "зачистили" Удачне під Покровськом від російських солдатів, повідомив Генштаб ЗСУ. На відео з місця подій бачимо, що під час бою українці використали ударні дрони, гранатомети, діяли штурмові підрозділи полку "Скеля".
Командування пояснило, що в Удачному відбувся прямий контакт з військами ЗС РФ, але вдалось знищити усі опорні пункти. Наголошується, що бої тривали протягом двох тижнів, але поступово у населеному пункті не лишилось солдатів противника.
"Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор", — чути на відео.
Наступ РФ — деталі боїв під Покровськом
На карті бойових дій DeepState бачимо, що 23-24 серпня до села Удачне на Покровському напрямку підступили ворожі війська. Станом на 1 вересня аналітики показали, що росіян посунули на південні околиці: поки не вказано, що є повна "зачистка".
