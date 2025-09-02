ЗСУ звільнили Удачне від Покровськом: як полк "Скеля" знищив усі опорні пункти РФ (відео)

Бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" Збройних сил України звільнили село Удачне, у яке пробрались солдати Збройних сил Російської Федерації. Після звільнення населеного пункту українці підняли державний прапор.

Related video

Українські військові "зачистили" Удачне під Покровськом від російських солдатів, повідомив Генштаб ЗСУ. На відео з місця подій бачимо, що під час бою українці використали ударні дрони, гранатомети, діяли штурмові підрозділи полку "Скеля".

Командування пояснило, що в Удачному відбувся прямий контакт з військами ЗС РФ, але вдалось знищити усі опорні пункти. Наголошується, що бої тривали протягом двох тижнів, але поступово у населеному пункті не лишилось солдатів противника.

"Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор", — чути на відео.

Наступ РФ — деталі боїв під Покровськом

На карті бойових дій DeepState бачимо, що 23-24 серпня до села Удачне на Покровському напрямку підступили ворожі війська. Станом на 1 вересня аналітики показали, що росіян посунули на південні околиці: поки не вказано, що є повна "зачистка".

Наступ РФ - село Удачне під Покровськом 23 серпня Фото: DeepState Наступ РФ - село Удачне під Покровськом 1 вересня Фото: DeepState

Новина доповнюється …