Оточення під Добропіллям: як змінюється ситуація на Покровському напрямку

На Покровському напрямку ситуація залишається однією з найгарячіших на фронті. Українські сили оточили частину російських підрозділів біля Добропілля й завдали ворогу значних втрат, але бої тривають. Фокус розповідає, як росіяни стягують резерви та намагаються деблокувати своїх, тоді як ЗСУ ведуть контратаки й прагнуть остаточно замкнути кільце.

За повідомленням оперативно‑стратегічного угруповання "Дніпро", українські сили суттєво просунулися у районі Добропілля (Донецька область). Російські підрозділи опинилися відрізаними від постачання і понесли втрати, але продовжують чинити опір.

Речник угрупування, Віктор Трегубов, зазначає, що росіяни втратили "дві клешні", які намагались утримувати позиції, і наразі значна їхня група фактично ізольована, чекаючи свого часу, щоб здатись чи знищення.

У тій самій зоні — поблизу Покровська — російське командування зосередило величезну кількість сил: приблизно 100 000 солдатів. Українська сторона називає цей напрямок одним із найскладніших на фронті.

За словами військового експерта Олега Жданова, на Покровському напрямку ситуація залишається надзвичайно напруженою.

"Ще місяць тому повідомляли, що кілька російських диверсійних груп прорвалися у район Добропілля. За масштабами боїв можна зробити висновок, що ворог кинув у наступ щонайменше бригаду, а можливо і більше. Проти них діє перший корпус Національної гвардії України, який уже понад місяць веде запеклі бої", — каже Фокусу Жданов.

Оточення біля Добропілля: що відбувається на цій ділянці фронту

Водночас корпус Нацгвардії воює одразу на двох напрямках:

утримує кільце навколо оточених росіян;

стримує нові атаки противника, який намагається деблокувати свої сили.

За словами експерта, у відповідь російське командування перекинуло на цей напрямок 155-ту бригаду морської піхоти. Її завдання — прорвати українські бойові порядки. Якщо їм це вдасться, то ворог не виводитиме війська з оточення, а навпаки — заводитиме нові сили, аби створити плацдарм під Добропіллям для подальших наступів.

"Українські сили намагаються перехопити ініціативу. Напередодні відбулися контратакуючі дії, у результаті яких було звільнено Новоекономічне. Це селище має важливе значення, адже дозволяє підрізати виступ, з якого росіяни атакують позиції ЗСУ.

Втім, говорити про справжнє звільнення територій зарано. Ситуація залишається нестабільною: росіяни прагнуть прорватися до оточених і закріпитися під Добропіллям, водночас українські війська намагаються ліквідувати виступ і остаточно замкнути кільце", — пояснює Жданов.

За його словами, зараз на напрямку спостерігається умовна рівновага. Це класична "тягни-штовхай", коли результат може змінитися в будь-який момент. Бої лише набирають обертів, і найближчі дні покажуть, кому вдасться досягти переваги.

Ситуація на Добропільському напрямку: військові та політичні аспекти

Військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов зазначає, що активізація ворожого наступу співпала з початком перемовних процесів, зокрема зустріччю Путіна з президентом США на Алясці. У такий спосіб РФ намагалася продемонструвати, що вести політичні переговори немає сенсу, адже російська армія здатна військовим шляхом захопити Донецьку область. Це й було головною метою їхнього наступу.

"Фактично існувала загроза прориву на оперативну глибину. Офіційні дані говорили про просування на 10–12 км. Інформація, яку поширювало видання Bild і яку підхопили українські ЗМІ, не відповідала дійсності. Та попри це, успіхи противника були відчутні: сім населених пунктів тимчасово опинилися під його контролем. Це підтверджує серйозність ситуації.

Проте завдяки зусиллям українських військових наразі ситуація стабілізована. Проводяться заходи, щоб унеможливити подальше просування окупантів", — каже Фокусу Снєгирьов.

Для російської армії цей наступ мав не лише політичний, а й військовий сенс. Кремль намагався взяти під контроль низку ключових населених пунктів, створивши загрозу оперативного оточення — не лише в районі Покровська, а й поблизу Мирнограда та Добропілля. Глибина прориву була серйозна.

Складний рельєф місцевості грав на руку агресору. Використовуючи тактику малих штурмових груп, окупанти просочувалися у глиб українських позицій і до підходу основних сил утримували зайняті ділянки. Додатково цьому сприяли внутрішні фактори та повторення вже відомих помилок. Зокрема, росіяни знову завдали ударів у стиках між українськими підрозділами.

"Завдяки перекиданню оперативних резервів українським силам вдалося стабілізувати обстановку. Ворог зазнав серйозних втрат: понад тисяча військових ліквідовані, пів сотні взято в полон. Це свідчить про значні удари по особовому складу окупантів.

Водночас ситуація залишається напруженою. Окупанти продовжують тиснути широким фронтом. З'явилася інформація, що посилюється тиск не лише на Добропільському напрямку, а й на Покровському. Там ворог знову застосовує тактику малих штурмових груп. Попри загрози, є й позитивні новини. Українські сили звільнили Новоекономічне. Це суттєво посилює наші позиції на тактичному рівні. Водночас говорити про повну стабілізацію поки що зарано. Бої тривають, і головне завдання зараз — вирішити ситуацію на флангах, зокрема в районах Мирнограда та Добропілля", — продовжує експерт.

Важливим моментом стало те, що під час українських контратак противника на флангах частина його штурмових груп опинилася в оперативному оточенні. Ці підрозділи фактично були відрізані від матеріально-технічного забезпечення, евакуації поранених, постачання боєприпасів та продовольства.

"Інформація про це підтверджена офіційно речником угруповання "Дніпро". Йдеться саме про ті штурмові групи, які раніше змогли вклинитися в українські позиції. Зараз проводяться стабілізаційні заходи: зачищаються населені пункти, встановлюється повний контроль та нейтралізуються оточені підрозділи противника", — каже Снєгирьов.

Отже, ситуація на Добропільському напрямку має не лише військовий, а й політичний вимір. Росія намагалася використати наступ як аргумент на міжнародних переговорах, але цей сценарій було зірвано. Попри серйозні загрози, українські сили зуміли стабілізувати фронт і завдати значних втрат ворогу. Проте остаточно про стабільність говорити зарано — бої тривають, і їхній результат залежить від подальших дій обох сторін.

