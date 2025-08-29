ЗСУ відступили з Леонтовичів і є ризик для Троянди: під Покровськом загострюється ситуація, — боєць

Збройні сили Російської Федерації активізувалися з боку терикона східніше від Покровська і заходилися облаштовувати позиції. Противник поступово намагається вийти до околиць мікрорайону "Лазурний", щоб пробити вихід на місто.

На Покровському напрямку загострилася ситуація, повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной" у телеграм-каналі. Сили оборони змушені були відступити з позицій в Леонтовичах і є ризики втратити контроль над Трояндою.

"Ситуація стрімко почала знову загострюватися, утримати Перше Травня (Леонтовичі) нашим підрозділам не вдалося. Через масований натиск ворожої піхоти, постійну роботу FPV-дронів та артилерії – кожен будинок буквально опинився під ударами. Тримати населений пункт стало неможливо, тому наші бійці відійшли на підготовлені рубежі ближче до передмістя", — проінформував він.

Також "Мучной" зазначив, що окупанти активізувалися з боку терикона на східних околицях міста. Росіяни заходилися облаштовувати фортифікації та намагаються вийти до околиць мікрорайону "Лазурний". Тут відзначається повзуче просування ЗС РФ з метою пробити вихід на місто, додав боєць.

"Населений пункт Троянда залишається під нашим контролем, але ризики значні: якщо п**аркам вдасться повторити сценарій як у Леонтовичах, то може розпочатися прорив і на цьому напрямку", — прогнозує український військовослужбовець.

Наступ РФ - карта боїв в районі Покровська станом на 29 серпня

Боєць додав, що ЗС РФ намагаються остаточно закріпитися в Удачному — населеному пункті на західному фланзі Покровська.

Наступ РФ — ситуація на Покровському напрямку

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 29 серпня повідомили, що на Покровському напрямку за день ворог 23 рази атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Маяк, Заповідне, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне та у напрямках Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки. Бої тривають у двох локаціях.

Тим часом раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія готується до наступу на Покровському напрямку та накопичила "достатньо велике" угруповання у Запорізькій області. Він наголосив, що Україні "буферна зона" не потрібна, адже така вже є.

Крім того, волонтер розповів, що ударний дрон ЗС РФ долетів до автозаправної станції на трасі Е-50, яка прямує через Покровськ на Павлоград та Дніпро. Місцеві жителі повідомили, що атаки ворожих безпілотників відбуваються неодноразово, а рухатись дорогою стало небезпечно.

Нагадаємо, 23 серпня речник ОСУВ "Дніпро" розповів про призупинення наступу РФ у Донецькій області.