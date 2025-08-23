Сили оборони зупинили просування ЗС РФ на Донеччині і звільнили Зелений Гай (відео, карта)

В ОСУВ "Дніпро" наголосили, що у День Державного Прапора Зелений Гай залишається під синьо-жовтим стягом. Морські піхотинці спільно зі штурмовиками зупинили просування російських окупантів.

"Бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай, що у Донецькій області", — заявили 23 серпня в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Дніпро".

Командування зауважило, що ЗС РФ не припиняють активних спроб повернути під свій контроль це селище й окупувати решту населених пунктів на цьому напрямку.

"Але наші воїни стоять непохитно і у День Державного Прапора України Зелений Гай залишається під синьо-жовтим стягом", — наголосили в ОСУВ.

Ситуація на Новопавлівському напрямку

У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ йшлося, що за минулу добу на Новопавлівському напрямку зафіксували 19 ворожих атак. Бої точилися поблизу населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Шевченко, Воскресенка, Ольгівське, Запорізьке та Темирівка.

Карта бойових дій від командування ЗСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

У зведенні станом на 16:00 зазначалося, що ЗС РФ атакували на Новопавлівському напрямку 12 разів. Бої велися у районах населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Темирівка та Ольгівка, а також у бік Іванівки та Запорізького. Чотири боєзіткнення на той момент ще тривали.

Звільнення Зеленого Гаю на момент публікації матеріалу Генштаб офіційно не коментував.

Нагадаємо, 21 серпня в ОСУВ "Дніпро" повідомили, що зрізали "ріжки" виступу в районі Добропілля. Зазначалося, що російські окупанти "відносно рівномірно" атакують Добропілля та Покровськ, а також намагаються рватися в бік Костянтинівки.

Речник командування Віктор Трегубов ділився, що хитрість росіян, яка дозволила їм прорватись в районі Добропілля, згодом зіграла проти них же. Загарбники намагалися перетягнути техніку й резерви, але їм це не вдалося.