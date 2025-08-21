Під Добропіллям ЗСУ "зрізали" виступ ЗС РФ, але є труднощі: що каже Генштаб та бійці

Сили оборони і далі продовжують проводити стабілізаційні заходи на цій ділянці фронту — тут працюють військові Збройні сили України та Національної гвардії, які входять до складу 1 корпусу НГУ "Азов".

На Добропільському напрямку на Донеччині Сили оборони змогли обрізати "роги" виступу росіян. Втім, попри це ЗС РФ і далі намагаються рватися в напрямку Костянтинівки. Про це в коментарі hromadske розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"По виступу під Добропіллям: "ріжки" зрізали, але в нижній частині виступу ще присутні росіяни. Поки що росіяни відносно рівномірно атакують Добропілля та Покровськ, та намагаються рватися в бік Костянтинівки", — розповів він.

За словами речника ОСУВ "Дніпро" через ворожий наступ в самому місті Добропілля фактично не лишилося людей. Між тим Сили оборони і далі продовжують проводити стабілізаційні заходи на цій ділянці фронту — тут працюють військові ЗСУ та НГУ, які входять до складу 1 корпусу НГУ "Азов".

За останні доби втрати окупантів тут склали 206 загиблими і 73 — пораненими, додав речник командування. За період операції зачистили від росіян населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

ЗСУ зрізали виступ ЗС РФ на Добропільському напрямку

Наступ РФ — військовий оглядач про Добропілля

Військовий оглядач Костянтин Машовець зауважив, що росіянам вдалося уникнути значних неприємностей на Добропільському напрямку.

"Командування (51-а ЗВА) підтягнуло до "горловини" вклинення ще одну бригаду (1-у омсбр) і зуміло таки розширити своє вклинення у бік Никанорівки та Шахового (противник вийшов до його західної околиці). Кучеров Яр, теж, зважаючи на все, ще не звільнений, принаймні повністю", — проінформував Машовець.

Зауважується, що 8-а загальновійськова армія ЗС РФ досить активно атакує на своєму лівому фланзі й має просування.

"Тому, численним оглядачам та експертам, які коментують події на фронті, раджу — краще поки що почекати з гучними визначеннями, на кшталт "котлів", "розгромів" та іншого", — резюмував експерт.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" теж висловився, що не поділяє переможних настроїв стосовно деяких успіхів ЗУ під Добропіллям.

"Загалом зараз подібна ситуація з перебільшенням дійсно успішних дій підрозділів СОУ на напрямку, хоча в дійсності не все так казково. Йде зачистка, є успіхи, але буде велике щастя, якщо ми повернемося на +- попередні рубежі, хоча впевнений, що такий про***б не пройде безслідно і все-таки залишиться якийсь виступ", — написав він у своєму телеграм-каналі "Офіцер".

Ситуація на Добропільському напрямку — дані Генштабу

Прорив біля Добропілля стався на початку серпня, коли ЗС РФ вклинились в українську оборону майже на 10 км. Генштабу ЗСУ довелося терміново рятувати ситуацію, щоб не допустити обвалу оборони на півночі Донеччини.

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що ЗС РФ не зможуть довго протриматися в "язику", який вони створили в районі Добропілля на Донеччині. Їм доведеться важко без підтримки техніки.

Військові розповідають, що прорив стався через те, що командири підрозділів Сил оборони боялися повідомляти командуванню про справжній стан справ, через що стався прорив ЗС РФ під Добропіллям

За низкою повідомлень, частина російських підрозділів, які просунулися далі за всіх на північ, вже опинилися відрізаними від основних сил.