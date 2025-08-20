Прорив під Добропіллям: російські солдати опинились під загрозою оточення, — ВВС (карти)

Майже тиждень тому стало відомо про прорив ЗС РФ під Добропіллям на північ від Покровська. Але ЗСУ вчасно відреагували на ситуацію та російський наступ зупинили.

Росіянам вдалось просунутись на 10-12 км, за деякими даними, до 15-18 км. Це загрожувало вклинюванням в українську оборону та загрозу подальшого просування ЗС РФ. Але нині ЗСУ зупинили наступ і відбили населені пункти по лінії Рубіжне — Золотий Колодязь — Веселе. Нині росіяни самі опинились під загрозою оточення, повідомляє ВВС.

Ситуація біля Добропілля Фото: ВВС

За низкою повідомлень, частина російських підрозділів, які просунулися далі за всіх на північ, вже опинилися відрізаними від основних сил.

На це зокрема вказують карти українського аналітичного порталу DeepState та російського блогера-пропагандиста "Рыбаря".

Карти DeepState демонструють, що відбувається біла Добропілля Фото: DeepState

На мапі Інституту вивчення війни (ISW) оточення російських частин не зазначено, але американські аналітики також пишуть, що росіян буде оточено.

Зараз обидві сторони підтягують резерви, повідомляється про інтенсивні бої.

За інформацією українського військового експерта Костянтина Машовця, російські війська намагаються деблокувати свої передові підрозділи ударами з правого флангу між селами Шахове та Нове Шахове в напрямку Кучерова Яру, де їм вдалося просунутися приблизно на пів кілометра.

Вони також продовжують атаки на основній ділянці північного флангу наступу на Покровськ — у напрямку села Родинське.

"Своєю чергою, ЗСУ продовжують контратакувати противника біля основи "горловини" його клину, прагнучи повністю перерізати самий клин за найкоротшим напрямом Миканорівка - Маяк, а також поступово звужують загальну площу вклинення противника", - повідомляє Машовець.

Однак в цілому обстановка на цій ділянці фронту залишається складною і може різко змінитися будь-якої миті.

Прорив ЗС РФ під Добропіллям – що відомо

Прорив біля Добропілля стався на початку серпня, коли російські війська вклинились в українську оборону майже на 10 км.

Генштабу ЗСУ довелося терміново рятувати ситуацію, щоб не допустити обвалення всієї оборони півночі Донеччини.

Президент України Володимир Зеленський пов'язував стрімке просування російських військ із самітом Путіна та Трампа на Алясці.

"До 15 серпня сформувати певний інформаційний простір, перед зустріччю Путіна з Трампом, особливо в американському просторі, що Росія йде вперед, просувається, а Україна втрачає", - повідомляв Зеленський.

За словами українських військових, бійці РФ поступово просочувалися в тил невеликими групами, обходячи позиції Сил оборони, і не мали закріплення на новій території.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський розповів, що російські підрозділи змогли так різко просунутися вглиб завдяки умовам місцевості.

"Місцевість там, по-перше, рясніє великою кількістю ярів, річок - ділянок, природні властивості яких дозволяють приховано пересуватись. А влітку ще й багато рослинності, тобто важко здійснювати контроль над лінією бойового зіткнення", - пояснював він.

Крім того, у цьому районі через об'єктивні причини немає суцільної лінії фронту, чим і скористалися російські військові, пояснив Сирський.

Після того як ЗСУ перекинули додаткові сили, зокрема один з найбільш боєздатних підрозділів - перший корпус Нацгвардії "Азов", їм вдалося відбити населені пункти та ділянки місцевості.

Ввечері 15 серпня генштаб ЗСУ заявив про "зупинення просування противника" на Добропільському напрямку. За повідомленням військових, їм вдалося звільнити від російських військ населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що на Покровсько-Добропільському напрямку Сили оборони мають успіхи в районі селища Родинське. Їм вдалося відсунути противника у бік терикону.

Також стало відомо, що на Покровському напрямку командири підрозділів Сил оборони боялися повідомляти командуванню про справжній стан справ, через що стався прорив ЗС РФ під Добропіллям.