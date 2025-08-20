Прорыв под Добропольем: российские солдаты оказались под угрозой окружения, — ВВС (карты)

Почти неделю назад стало известно о прорыве ВС РФ под Добропольем к северу от Покровска. Но ВСУ вовремя отреагировали на ситуацию и российское наступление остановили.

Россиянам удалось продвинуться на 10-12 км, по некоторым данным, до 15-18 км. Это грозило вклиниванием в украинскую оборону и угрозу дальнейшего продвижения ВС РФ. Но сейчас ВСУ остановили наступление и отбили населенные пункты по линии Рубежное — Золотой Колодец — Веселое. Сейчас россияне сами оказались под угрозой окружения, сообщает ВВС.

Ситуация возле Доброполья Фото: ВВС

По ряду сообщений, часть российских подразделений, которые продвинулись дальше всех на север, уже оказались отрезанными от основных сил.

На это в частности указывают карты украинского аналитического портала DeepState и российского блогера-пропагандиста "Рыбаря".

Карты DeepState демонстрируют, что происходит белая Доброполье Фото: DeepState

На карте Института изучения войны (ISW) окружение российских частей не указано, но американские аналитики также пишут, что россияне будут окружены.

Сейчас обе стороны подтягивают резервы, сообщается об интенсивных боях.

По информации украинского военного эксперта Константина Машовца, российские войска пытаются деблокировать свои передовые подразделения ударами с правого фланга между селами Шахово и Новое Шахово в направлении Кучерова Яра, где им удалось продвинуться примерно на полкилометра.

Они также продолжают атаки на основном участке северного фланга наступления на Покровск — в направлении села Родинское.

"В свою очередь, ВСУ продолжают контратаковать противника у основания "горловины" его клина, стремясь полностью перерезать сам клин по кратчайшему направлению Миканоровка — Маяк, а также постепенно сужают общую площадь вклинения противника", — сообщает Машовец.

Однако в целом обстановка на этом участке фронта остается сложной и может резко измениться в любой момент.

Прорыв ВС РФ под Добропольем — что известно

Прорыв возле Доброполья произошел в начале августа, когда российские войска вклинились в украинскую оборону почти на 10 км.

Генштабу ВСУ пришлось срочно спасать ситуацию, чтобы не допустить обрушения всей обороны севера Донетчины.

Президент Украины Владимир Зеленский связывал стремительное продвижение российских войск с саммитом Путина и Трампа на Аляске.

"До 15 августа сформировать определенное информационное пространство, перед встречей Путина с Трампом, особенно в американском пространстве, что Россия идет вперед, продвигается, а Украина теряет", — сообщал Зеленский.

По словам украинских военных, бойцы РФ постепенно просачивались в тыл небольшими группами, обходя позиции Сил обороны, и не имели закрепления на новой территории.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский рассказал, что российские подразделения смогли так резко продвинуться вглубь благодаря условиям местности.

"Местность там, во-первых, изобилует большим количеством оврагов, рек — участков, природные свойства которых позволяют скрытно передвигаться. А летом еще и много растительности, то есть трудно осуществлять контроль над линией боевого соприкосновения", — объяснял он.

Кроме того, в этом районе по объективным причинам нет сплошной линии фронта, чем и воспользовались российские военные, пояснил Сырский.

После того как ВСУ перебросили дополнительные силы, в частности одно из самых боеспособных подразделений — первый корпус Нацгвардии "Азов", им удалось отбить населенные пункты и участки местности.

Вечером 15 августа генштаб ВСУ заявил об "остановке продвижения противника" на Добропольском направлении. По сообщению военных, им удалось освободить от российских войск населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

Напомним, Фокус сообщал, что на Покровско-Добропольском направлении Силы обороны имеют успехи в районе поселка Родинское. Им удалось отодвинуть противника в сторону террикона.

Также стало известно, что на Покровском направлении командиры подразделений Сил обороны боялись сообщать командованию об истинном положении дел, из-за чего произошел прорыв ВС РФ под Добропольем.