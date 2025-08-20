"Боялись докладывать": как ВС РФ прошли в укрепрайон "Новая линия Донбасса" возле Доброполья, — офицер

Когда на Добропольское направление перебросили более опытные подразделения Вооруженных сил Украины, ситуация несколько стабилизировалась. Впрочем, их работу затрудняют хаотичные приказы, говорит военный "Руби".

На Покровском направлении командиры подразделений Сил обороны боялись сообщать командованию об истинном положении дел, из-за чего произошел прорыв ВС РФ под Добропольем. Об этом в интервью чешскому изданию Aktuálně.cz рассказал один из командиров 4-й бригады оперативного назначения 2-го корпуса НГУ "Хартия" с псевдонимом "Руби", подразделение которого перебросили для устранения "кишки" россиян под Добропольем.

"В нашем секторе никого на самом деле не было, а если кто-то и был, то убегал", — сказал он.

По его словам, до конца июля российские ДРГ уже проникали на слабо укомплектованные украинские позиции, а затем 11 августа начали наступление, которое грозило падением Доброполья и окружением Покровска. В какой-то момент россияне даже проникли в украинскую фортификационную зону, неофициально известную как "Новая линия Донбасса".

"Главная проблема заключается в том, что все предыдущие подразделения, которые здесь были, просто не докладывали высшему командованию о реальном состоянии дел. И не докладывали, потому что боялись ответственности. Только когда прибыла наша 4-я бригада, реальная ситуация стала понятной", — рассказал "Руби".

Военный говорит, что руководство Покровской тактической группы действовало таким образом, что все командиры подразделений боялись сообщать о реальном положении дел. Также военный говорит, что командование также давало бессмысленные задачи, такие как отражение Новоторецкого или отражение Коптевого. При этом не хватало ресурсов даже для стабилизации этого участка фронта, а ненужные контратаки приносили лишь ненужные потери

"Ситуация сложная, штурмовым группам дают задание очистить, например, села Суворово и Никаноровка. Хорошо, штурмовые группы зайдут и очистят само село. Но потом какие-то полковники, которые уже считают себя генералами, докладывают, что полностью очистили Никаноровку, сдали позиции, и штурмовые группы перемещаются в другие места", — рассказывает военный.

Он добавляет, что на самом деле, к примеру, Никаноровку зачистили так, что на следующий день враг вернулся, что свидетельствует о том, что Силы обороны не контролировали территорию.

"Проблемой также были плохо обученные подразделения. Они просто удерживали позиции, но не воевали. Враг обходил их через лесистые овраги и зеленые полосы между полями. Никто не контролировал их передвижения", — продолжает подполковник.

По его словам, классических линий фронта на самом деле не существует, а термин "прорыв" — это скорее перемещение противника в пространстве, поскольку классического прорыва здесь нет.

"Русские здесь не укреплены, они просто передвигаются туда-сюда. Мы время от времени отрезаем им путь, но сюда действительно проникло много вражеских солдат", — рассказал "Руби".

Он добавил, что когда на Добропольское направление перебросили более опытные подразделения, ситуация несколько стабилизировалась. Впрочем, по словам военного, их работу затрудняют хаотичные приказы. В частности, он рассказал, что когда подразделение 4-й бригады обнаружило ВС РФ в селе Золотые Колодязи, украинские защитники создали там наблюдательный пункт, отрезали врага и начали использовать танки и боевые машины пехоты для его уничтожения.

"Но как только мы развернулись здесь, командование приказало силам переместиться в район Веселое, где также было обнаружено перемещение противника. Это были отдельные группы, по одному-два человека. Поэтому все силы из Золотого Колодца перебросили сюда. Ситуация немного стабилизировалась, но потом врага снова обнаружили в районе Золотого Колодезя. Поэтому мы снова двигались к Золотому", — говорит военный.

Он добавил, что в результате враг снова начал проникать в Веселое и другие места, а такие действия украинского командования обнажают другие участки фронта, в которые потом проникает враг и осуществляет диверсионную деятельность.

Наступление РФ — ситуация вокруг Доброполья

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что ВС РФ на Покровском направлении смогли продвинуться к нескольким населенным пунктам до 10-12 км благодаря тактике "тысячи порезов". По его словам, малые штурмовые группы оккупантов наступали на широком фронте и появились неподалеку Доброполья "внезапно".

11 августа аналитики DeepState сообщали о прорыве ВС РФ возле населенных пунктов Кучеров Яр и Золотой Колодец неподалеку Доброполья. В ОСУВ "Днепр" вечером того же дня заявили, что на этом направлении идут самые интенсивные бои.

Военный экспер Владислав Селезнев считает, что ВС РФ не смогут долго продержаться в "языке", который они создали в районе Доброполья в Донецкой области. Им придется трудно без поддержки техники.