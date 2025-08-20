"Боялися доповідати": як ЗС РФ пройшли в укріпрайон "Нова лінія Донбасу" біля Добропілля, — офіцер

Коли на Добропільський напрямок перекинули більш досвічені підрозділи Збройних сил України, ситуація дещо стабілізувалася. Втім, їхню роботу ускладнюють хаотичні накази, говорить військовий "Рубі".

На Покровському напрямку командири підрозділів Сил оборони боялися повідомляти командуванню про справжній стан справ, через що стався прорив ЗС РФ під Добропіллям. Про це в інтерв'ю чеському виданню Aktuálně.cz розповів один із командирів 4-ї бригади оперативного призначення 2-го корпусу НГУ "Хартія" на псевдо "Рубі", підрозділ якого перекинули для усунення "кишки" росіян під Добропіллям.

"У нашому секторі нікого насправді не було, а якщо хтось і був, то тікав", — сказав він.

За його словами, до кінця липня російські ДРГ вже проникали на слабо укомплектовані українські позиції, а потім 11 серпня розпочали наступ, який загрожував падінням Добропілля та оточенням Покровська. В якийсь момент росіяни навіть проникли в українську фортифікаційну зону, неофіційно відому як "Нова лінія Донбасу".

"Головна проблема полягає в тому, що всі попередні підрозділи, які тут були, просто не доповідали вищому командуванню про реальний стан справ. І не доповідали, бо боялися відповідальності. Тільки коли прибула наша 4-та бригада, реальна ситуація стала зрозумілою", — розповів "Рубі".

Військовий говорить, що керівництво Покровської тактичної групи діяло таким способом, що всі командири підрозділів боялися повідомляти про реальний стан справ. Також військовий говорить, що командування також давало безглузді завдання, як-от відбиття Новоторецького або відбиття Коптєвого. Водночас не вистачало ресурсів навіть для стабілізації цієї ділянки фронту, а непотрібні контратаки приносили лише непотрібні втрати.

"Ситуація складна, штурмовим групам дають завдання очистити, наприклад, села Суворове та Никанорівка. Добре, штурмові групи зайдуть і очистять саме село. Але потім якісь полковники, які вже вважають себе генералами, доповідають, що повністю очистили Никанорівку, здали позиції, і штурмові групи переміщуються в інші місця", — розповідає військовий.

Він додає, що насправді, до прикладу, Никанорівку зачистили так, що наступного дня ворог повернувся, що свідчить про те, що Сили оборони не контролювали територію.

"Проблемою також були погано навчені підрозділи. Вони просто утримували позиції, але не воювали. Ворог обходив їх через лісисті яри та зелені смуги між полями. Ніхто не контролював їхні пересування", — продовжує підполковник.

За його словами, класичних ліній фронту насправді не існує, а термін "прорив" — це радше переміщення противника в просторі, оскільки класичного прориву тут немає.

"Росіяни тут не укріплені, вони просто пересуваються туди-сюди. Ми час від часу відрізаємо їм шлях, але сюди справді проникло багато ворожих солдатів", — розповів "Рубі".

Він додав, що коли на Добропільський напрямок перекинули більш досвічені підрозділи, ситуація дещо стабілізувалася. Втім, за словами військового, їхню роботу ускладнюють хаотичні накази. Зокрема, він розповів, що коли підрозділ 4-ї бригади виявив ЗС РФ у селі Золоті Колодязі , українські захисники створили там спостережний пункт, відрізали ворога та почали використовувати танки та бойові машини піхоти для його знищення.

"Але щойно ми розгорнулися тут, командування наказало силам переміститися в район Веселе, де також було виявлено переміщення противника. Це були окремі групи, по одній–дві людини. Тож усі сили із Золотого Колодязя перекинули сюди. Ситуація трохи стабілізувалася, але потім ворога знову виявили в районі Золотого Колодязя. Тож ми знову рухалися до Золотого", — говорить військовий.

Він додав, що в результаті ворог знову почав проникати до Веселого та інших місць, а такі дії українського командування оголюють інші ділянки фронту, в які потім проникає ворог і здійснює диверсійну діяльність.

Наступ РФ — ситуація довкола Добропілля

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що ЗС РФ на Покровському напрямку змогли просунутися до кількох населених пунктів до 10–12 км завдяки тактиці "тисячі порізів". За його словами, малі штурмові групи окупантів наступали на широкому фронті та з'явилися неподалік Добропілля "раптово".

11 серпня аналітики DeepState повідомляли про прорив ЗС РФ біля населених пунктів Кучерів Яр та Золотий Колодязь неподалік Добропілля. В ОСУВ "Дніпро" ввечері того ж дня заявили, що на цьому напрямку точаться найінтенсивніші бої.

Військовий експер Владислав Селезньов вважає, що ЗС РФ не зможуть довго протриматися в "язику", який вони створили в районі Добропілля на Донеччині. Їм доведеться важко без підтримки техніки.