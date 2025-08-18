"Там немає суцільної лінії фронту": Сирський відповів, як ЗС РФ просунулися біля Добропілля

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що росіяни на Покровському напрямку змогли просунутися до кількох населених пунктів до 10-12 км завдяки тактиці "тисячі порізів". За його словами, малі штурмові групи окупантів наступали на широкому фронті та з'явилися неподалік Добропілля "раптово".

Сирський розповів в опублікованому 18 серпня інтерв'ю "РБК-Україна", що наразі ЗСУ можуть забезпечувати логістику в Покровськ. Він пояснив, що прорив ЗС РФ під Добропіллям стався через особливості місцевості та лінії бойового зіткнення на цьому напрямку.

За словами головнокомандувача ЗСУ, на Покровському напрямку багато ярів, річок й інших ділянок, які дозволяють пересуватися приховано, а влітку маскуванню сприяє також зелень.

"І по-друге, на жаль, через об'єктивні причини у нас там немає суцільної лінії фронту, тому ворог скористався цим і просунувся. Але після того, як було вжито низку рішучих заходів, перекинуті додаткові сили та засоби наших десантних частин, ми зачистили населені пункти та ділянки місцевості, і переможний настрій ворога змінився на відчай. Їхні публікації в їхніх соцмережах спочатку мали тональність "вперед, перемога", а зараз — "в оточенні, кінець", — сказав Сирський.

За його словами, наразі просочування ЗС РФ біля Добропілля дійшло до "логічного завершення".

Прорив ЗС РФ під Добропіллям: яка мета ворога

Журналістка зазначила, що за даними Генерального штабу ЗСУ росіяни втратили під Добропіллям убитими й пораненими близько 300 осіб, і запитала, якою була мета цього "просочування".

Сирський відповів, що ворог намагається охопити з двох сторін Покровську агломерацію. Росіяни наступають з північно-східного та південно-західного напрямку, щоб взяти місто в "лещата". Основна мета на півночі — перерізати логістику українським підрозділам.

За словами головнокомандувача ЗСУ, на північному напрямку на цій ділянці фронту наступає 51-ша загальновійськова армія РФ у складі трьох бригад (раніше — 1-й армійський корпус так званої "ДНР").

"У полон до нас потрапили та були знищені якраз військовослужбовці 132-ї бригади — це горлівська бригада. Якщо ви бачили полонених — усі молоді військовослужбовці, прослужили різний час, призвані з різних місць, у тому числі й із Росії. Але кінець у них один — полон", — зазначив Олександр Сирський.

Ситуація під Добропіллям за даними DeepState станом на 17 серпня Фото: Скриншот

Прорив ЗС РФ під Добропіллям: деталі

Аналітики DeepState повідомили про ривок ЗС РФ на Покровському напрямку біля Добропілля 11 серпня. На мапі можна було побачити просування окупантів углиб українських позицій у Кучерів Яр та Золотий Колодязь приблизно на 10 км. Генеральний штаб ЗСУ тоді підтвердив "просочування" росіян і повідомив, що рішенням головнокомандувача Олександра Сирського були виділені додаткові сили для "виявлення та знищення диверсійних груп противника".

14 серпня речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов повідомив про стабілізацію ситуації під Добропіллям.

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" 14 серпня розповідав, що ЗСУ пригальмували "клешню" ЗС РФ на Покровському напрямку, але росіяни змогли закріпитися у східній частині Родинського.

DeepState 15 серпня повідомили, що прорив ЗС РФ під Добропіллям зупинено й окупантів відкинуто в семи населених пунктах. Пресслужба 1 корпусу Національної гвардії України "Азов" також повідомила про зачистку від росіян від росіян населених пунктів Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівку, Веселе і Золотий Колодязь.