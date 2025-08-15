Прорив ЗС РФ під Добропіллям зупинено: Сили оборони відкинули окупантів, — DeepState

На оновленій мапі DeepState позначено, що Сили оборони України відкинули ЗС РФ під Добропіллям, де 11 серпня ворог утворив "язик" завдовжки близько 10 км. Про зупинку просування росіян також повідомили в 1 корпусі НГУ "Азов".

Related video

Аналітична група DeepState повідомила про успіхи українських військових поблизу семи населених пунктів на Покровському напрямку. Тепер, згідно з мапою, "язик" російського прориву на схід від Добропілля перерізаний українськими підрозділами.

За даними DeepState, СОУ відкинули росіян поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького.

Ситуація біля Добропілля станом на 15 серпня за даними DeepState Фото: скриншот

В Telegram-каналі 1 корпусу Національної гвардії України "Азов" опубліковано заяву про зупинку просування росіян на Покровському напрямку. В корпусі повідомили, що бійці "Азову" зачистили від росіян населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівку, Веселе і Золотий Колодязь.

За даними підрозділу, окупанти втратили 271 військового убитими та 101 пораненими, а в полон було взято 13 росіян. Крім того, "Азов" відзвітував про знищення чи пошкодження одного ворожого танка, 2 бойових броньованих машин, 37 одиниць авто- та мототехніки і 3 гармат.

Прорив ЗС РФ під Добропіллям: що відомо

11 серпня аналітики DeepState повідомляли про прорив ЗС РФ біля населених пунктів Кучерів Яр та Золотий Колодязь неподалік Добропілля. В ОСУВ "Дніпро" ввечері того ж дня заявили, що на цьому напрямку точаться найінтенсивніші бої на всій лінії боєзіткнення та командування залучає резерви, але про окупацію не йдеться. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив "просочування" диверсійних груп окупантів на Покровському напрямку.

Військовослужбовець з позивним "Скіф", командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" НГУ 15 серпня розповідав, що ЗС РФ намагаються перерізати дві логістичні траси ЗСУ під Добропіллям.

Речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов повідомляв про стабілізацію ситуації під Добропіллям 14 серпня.