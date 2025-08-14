Шукають та б'ють: Генштаб доповів про стабілізацію ситуації під Добропіллям, деталі

В результаті боїв, за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 російський окупант. Поранено понад 70 загарбників.

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується. Українські захисники вживають усі необхідні заходи для виявлення та ліквідації ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

За словами Ковальова, командування Сил оборони ухвалило рішення про скерування додаткових сил і засобів на Добропільський і Покровський напрямки.

"Зокрема, під час проведення дій 1-м корпусом Національної гвардії України "Азов", суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог зазнає значних втрат. В результаті боїв, за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 російський окупант. Поранено понад 70 загарбників. Також за цей період воїни корпусу взяли у полон 8 російських загарбників", — наголосив речник.

Він зауважив, що українські захисники й далі продовжують полювати на окупантів, зокрема, продовжують пошуково-ударні дії у смузі своєї відповідальності.

"Ситуація стабілізується", — зазначили у Генштабі.

Ситуація довкола Добропілля: що відомо

Аналітики DeepState 11 серпня показали прорив ЗС РФ між Добропіллям та Костянтинівкою. Утворився "язик" завдовжки близько 10 км: ЗС РФ опинились в тилу підрозділів ЗСУ, які воюють під Покровськом та Костянтинівкою.

Боєць ЗСУ Станіслав Бунятов. Військовий пояснив, що через прорив ЗС РФ під загрозою опинився населений пункт Дружківка. Водночас ідеться про точку, розташовану вглибині українських позицій під Костянтинівкою та Покровськом.

Аналітики ISW вважають, що просування ЗС РФ в районі Добропілля на Покровському напрямку назвати проривом оперативного рівня передчасно. Втім, вже найближчими днями, які очікують Росію, тактичне просування перетвориться на прорив оперативного рівня. .