Прорив на 10 км під Покровськом: яке наступне місто під загрозою окупації ЗС РФ, — боєць

Військовослужбовець Станіслав Бунятов підтвердив прорив Збройних сил Російської Федерації вглиб українських позицій. Під загрозою опинився новий населений пункт в тилу Збройних сил України у Донецькій області.

Related video

Російські війська почали загрожувати новому місту — Дружківці Донецької області, розташованому позаду Костянтинівки та на північний схід від Покровська та Добропілля. На цьому відрізку фронту дійсно складна ситуація, написав Бунятов у Telegram-каналі. Боєць ЗСУ попередив, що потрібна реакція командування і що у прориві ЗС РФ немає провини певних бригад.

Допис Бунятова з'явився у мережі увечері 11 серпня, після зміни лінії боїв під Покровськом, показаній на карті аналітиків DeepState. Зі слів бійця, на цьому відрізку фронту була низка проблем: "нестача людей на позиціях", замала кількість екіпажів БпЛА та інші негаразди. Вказується, що росіяни били на стиках кількох українських підрозділів, і через таку тактику ЗС РФ можна було передбачити погіршення ситуації.

"Такі прориви — це явно наслідки нетверезої оцінки своїх сил і засобів, а також можливостей ворога. Були обставини, що вказували на такі наслідки в близькому майбутньому, але на них вчасно не відреагували", — ідеться у дописі.

Бунятов пояснив, що причина погіршення ситуації — це "системна проблема, яку ворог дуже вміло використав на свою користь".

Наступ РФ — Бунятов про прорив під Добропіллям 11 серпня Фото: Скриншот

Наступ РФ — що відбувається під Покровськом

Аналітики DeepState показали прорив ЗС РФ на позиціях ЗСУ між Покровськом–Добропіллям та Костянтинівкою. Ворог просунувся вперед відразу на 10 км, дійшов до Золотого Колодязя, Кучерявого Яру та Веселого. За 17 км на схід від краю російського "язика" — Дружківка, а північніше — Костянтинівка. За 12 км на захід — Білозерське, а за 8 км — Добропілля, яке залишилось позаду ворожих підрозділів.

Наступ РФ — карта боїв під Добропіллям 11 серпня Фото: DeepState

Тим часом Генштаб ЗСУ опублікував звіт, у якому ідеться про 48 спроб штурму ЗС РФ на Покровському напрямку, які усі були успішно відбиті. Бої велись біля 17 населених пунктів на 50-кілометровому відрізку фронту.

Зазначимо, з'явилась реакція ОТУВ "Донецьк" на інформацію про прорив ЗС РФ біля Добропілля. Командування запевнило, що малі піхотні підрозділи противника успішно знешкоджуються, а заяви про погіршення ситуації — це російська пропаганда.

Нагадуємо, зранку 12 серпня у Telegram-каналі 1 корпусу Національної гвардії України повідомили про переміщення на нові позиції на Покровському напрямку.