Прорыв на 10 км под Покровском: какой следующий город под угрозой оккупации ВС РФ, — боец

Военнослужащий Станислав Бунятов подтвердил прорыв Вооруженных сил Российской Федерации вглубь украинских позиций. Под угрозой оказался новый населенный пункт в тылу Вооруженных сил Украины в Донецкой области.

Российские войска начали угрожать новому городу — Дружковке Донецкой области, расположенному позади Константиновки и северо-восточнее Покровска и Доброполья. На данном отрезке фронта действительно сложная ситуация, написал Бунятов в Telegram-канале. Боец ВСУ предупредил, что нужна реакция командования и что в прорыве ВС РФ нет вины определенных бригад.

Сообщение Бунятова появилось в сети вечером 11 августа, после изменения линии боев под Покровском, показанную на карте аналитиков DeepState. По словам бойца, на данном отрезке фронта был ряд проблем: "нехватка людей на позициях", малое количество экипажей БпЛА и другие. Указывается, что россияне били на стыках нескольких украинских подразделений, и из-за такой тактики ВС РФ можно было предвидеть ухудшение ситуации.

"Такие прорывы — это явно последствия нетрезвой оценки своих сил и средств, а также возможностей врага. Были обстоятельства, указывающие на такие последствия в близком будущем, но на них вовремя не отреагировали", — говорится в заметке.

Бунятов пояснил, что причина ухудшения ситуации — это "системная проблема, которую враг очень умело использовал в свою пользу".

Наступление РФ — Бунятов о прорыве под Добропольем 11 августа Фото: Скриншот

Наступление РФ — что происходит под Покровском

Аналитики DeepState показали прорыв ВС РФ на позициях ВСУ между Покровском-Добропольем и Константиновкой. Враг продвинулся вперед сразу на 10 км, дошел до Золотого Колодезя, Кучерявого Яра и Веселого. В 17 км к востоку от края российского "языка" — Дружковка, а севернее — Константиновка. В 12 км на запад — Белозерское, а в 8 км — Доброполье, которое осталось позади вражеских подразделений.

Наступление РФ — карта боев под Добропольем 11 августа Фото: DeepState

Тем временем Генштаб ВСУ опубликовал отчет, в котором говорится о 48 попытках штурма ВС РФ на Покровском направлении: все были успешно отбиты. Бои велись возле 17 населенных пунктов на 50-километровом отрезке фронта.

Отметим, появилась реакция ОТОВ "Донецк" на информацию о прорыве ВС РФ возле Доброполья. Командование заверило, что малые пехотные подразделения противника успешно обезвреживаются, а заявления об ухудшении ситуации — это российская пропаганда.

Напоминаем, утром 12 августа в Telegram-канале 1 корпуса Национальной гвардии Украины сообщили о перемещении на новые позиции на Покровском направлении.